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Что такое цифровые права и как они регулируются в Казахстане
Цифровые права – это те же "традиционные" права человека, только в связке с новыми технологиями. Цифровые права есть у каждого из нас: свободное выражение своего мнения, включающее право на поиск, получение и распространение информации, право на неприкосновенность частной жизни. Подробнее об этом – в материале корреспондента BaigeNews.kz.
Право на доступ к Интернету
Право на доступ к Интернету, или право на Интернет, на данный момент является предметом дискуссионных обсуждений. Так, например, в исследовательском документе "Интернет шатдаун и лимиты права" авторы Giovanni De Gregorio и Nicole Stremlau указывают, что вопрос всё большего количества отключений Сети по всему миру, включая Великобританию и Соединенные Штаты, становится актуальнее в силу того, что социальные сети и мессенджеры не справляются с растущим негативным и вредным контентом.
"Они отмечают, что Интернет следует рассматривать, с точки зрения соответствия реализации прав человека, "инструментом", "механизмом реализации свободы выражения мнений", а доступ к Интернету, в свою очередь, не может являться "правом", что ведёт к тому, что отключение Интернета не может считаться нарушением прав человека", - говорит директор ОФ Digital Paradigm и эксперт в области цифровых прав Елжан Кабышев.
Действительно, в настоящее время "право на Интернет" или "право на доступ в Интернет" не являются в традиционном понимании правами человека, указанными в Международном билле о правах человека. В данном контексте нужно ответить на вопрос: может ли шатдаун Интернета негативно влиять на права человека с точки зрения "инструмента реализации права человека"?
"Следует отталкиваться от принципов, указанных в Сиракузских принципах толкования ограничений и отступлений от положений Международного пакта о гражданских и политических правах: допустимости, потребности, законности, соразмерности", - считает он.
Блокировка социальных сетей
В России заблокирован Facebook и Instagram, однако там активно используется VPN. В любом случае это негативно влияет на бизнес, потому что рекламные инструменты, с помощью которых можно продвигать свои товары и услуги, не могут нормально функционировать в стране, где эти соцсети ограничены. К тому же не все VPN могут открыть Facebook и Instagram. Бывает, если какой-либо VPN открывает Facebook, то с его помощью нельзя зайти в Instagram, для этого нужно cкачивать другой VPN, с которым уже не будет работать Facebook.
"Это доставляет массу неудобств. Соответственно, бизнес практически ушёл с этих платформ и использует доступные в России сервисы, преимущественно российские: ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, а также мессенджер Telegram, который однако тоже находится под угрозой блокировки", - добавил эксперт.
По словам Елжана Кабышева, в Казахстане отдельного законодательства, регулирующего общественные отношения в области цифровых прав, нет. Это общее понятие прав человека в цифровой среде, которое может относиться к самым разным нормативным правовым актам, однако в будущем в стране это будет кодифицировано.
Если говорить о праве гражданина на защиту своих персональных данных, то это предусмотрено в отдельном законе о персональных данных и их защите. Вопросами защиты занимается уполномоченный орган - Управление по защите персональных данных Комитета по информационной безопасности МЦРИАП, которое появилось относительно недавно - в 2020 году.
Также существует отдельный закон "Об информатизации", но он больше затрагивает не сферу персональных данных, а объекты информатизации - информационные системы, базы данных госорганов, юридических лиц, критически важные объекты информационно-коммуникационной структуры, информационную безопасность, в целом техническую составляющую.
Информационная безопасность является важным элементом в защите персональных данных – без надлежащей защиты утечек не избежать.
Приватность
Приватность подразделяется на четыре вида - телесную, пространственную, коммуникационную и информационную.
В 1890 году два американских юриста Уоррен и Брандайс опубликовали статью "Право на приватность" (The Right to Privacy) в журнале Harward Law Review. Они написали, что из-за появления новых технологий людям необходимо "право быть оставленным в одиночестве". Это право они назвали приватность.
Существует легенда, что создание статьи напрямую связано с одним случаем, который произошёл с Брандайсем. Однажды к нему домой пришел посетитель. Пока дворецкий звал хозяина, гость достал фотокамеру Kodak, делающую мгновенные снимки, и сфотографировал гостиную. Брандайс был глубоко поражен случившимся. Он чувствовал себя некомфортно: появилось ощущение, что у него украли личную вещь. Но, будучи юристом, он понимал, что нарушения прав человека не произошло.
"Даже в то время это было нарушением приватности, не говоря уже о современности, когда когда за нами следят десятки трекеров, и мы делимся куки-файлами с различными сайтами. За исследование этой тематики Брандайс получил должность судьи Верховного суда США и в дальнейшем участвовал в судебных делах, связанными с приватностью", - проинформировал эксперт.
Международные стандарты в области приватности
Статья 12 Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) от 1948 года предусматривает, что никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную жизнь и посягать на неприкосновенность его жилища и тайну корреспонденции. Статья №17 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) от 1966 года повторяет смысл статьи 12 ВДПЧ.
"В 2015 году Советом ООН по правам человека учреждён первый мандат в отношении неприкосновенности частной жизни в резолюции 28/16. В связи с проникновением Интернета во все сферы жизнедеятельности человека и развитием высоких технологий, отдельный специальный докладчик по праву на неприкосновенность частной жизни нужен в целях фиксации нарушений права человека в этой области с предоставлением соответствующих рекомендаций.
Спецдокладчик осуществляет обзоры госполитики и законов в отношении слежения за цифровыми сообщениями, сбора личных данных, оказывает помощь государствам в выработке практик, чтобы соблюдалось верховенство права. Если же осуществляется некое ограничение/нарушение в части права на неприкосновенность частной жизни, докладчик направляет сообщения госорганам, и может получать ответы от них", - продолжил спикер.
Персональные медицинские данные
Понятие "персональные медицинские данные" прописано в Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения". Это данные, содержащие сведения о здоровье физического лица и оказанных ему медицинских услугах, зафиксированные на электронных, бумажных или иных материальных носителях.
"История болезни пациента является чувствительной информацией и, соответственно, медицинские организации должны озаботиться вопросами безопасности этих данных, чтобы третьи лица без согласия субъекта не получили доступ к ним, или обеспечить должный уровень информационной безопасности, чтобы не произошла утечка данных. Эти данные могут быть использованы в качестве маркетинга (например, какая-то медицинская организация получила эти данные и запустила таргетированную рекламу для этих клиентов), либо шантаж", - сказал Кабышев.
Приватность и мобильные приложения
"Если помните, то с помощью мобильного приложения Ashyq во время пандемии дошло до того, что на сайте госорганов публиковали фамилии, имена и отчества и место проживания лиц, пренебрегавших карантинным режимом, что является спорным решением госоргана в части публикации персональных данных в формате общественного порицания", - считает Кабышев.
По его словам, не соблюдают приватность и банковские приложения в части использования пользователями сервиса мгновенных переводов.
"Есть киберсталкеры, которые преследуют жертву в онлайн среде. Мессенджеры и соцсети позволяют ограничить либо заблокировать нежелательного пользователя в Сети. Однако, к сожалению, банковские приложения не предлагают такую гибкую настройку приватности своего аккаунта. Получается, что киберсталкеры могут "доставать" пользователей через сервисы банковских переводов, где можно прикрепить сообщение. Эта проблема повсеместная, но, к сожалению, банки не борются с этим", - отметил он.
Эксперт привел реальный пример, как в ВКонтакте на официальной страничке одного из банков пользователь Мария задала вопрос, может ли она отказаться от перевода денег на свою карту от конкретного человека и заблокировать отправителя? Ей ответили, что переводы от определенного клиента заблокировать невозможно.
"В нынешнее время нашим банкам, помимо первоочередных функций, нужно озаботиться проблематикой отсутствия на должном уровне приватности пользователей. В основном с киберсталкерами сталкиваются девушки и женщины, которым оказывают внимание назойливые мужчины. Какие есть рекомендации по данным поводу? Нужно проанализировать, какое количество пользователей банковских приложений страдает от подобных назойливых сообщений, в этом плане помог бы качественный опрос населения. Тогда мы могли бы порекомендовать различным банкам с предоставлением данных опроса, что пора уже задуматься о приватности пользователей. Это внесение в "чёрный" список назойливых пользователей, чтобы ограничить взаимодействие между пользователями. Также предлагаю ввести функцию отказа в получении денежных средств от незнакомых пользователей в принципе по номеру телефона или по номеру счета. Кроме того, ввести так называемый "белый" список, контакты из которого могут беспрепятственно отправлять деньги другим пользователям банковских приложений", - дополнил Кабышев.
Также можно ввести ограничения в получении сообщений: деньги перечисляются, а сообщения до определённого пользователя не доходят.
Цифровой кодекс
"Наше государство в этом плане развивается. Буквально несколько месяцев назад стало известно о том, что в Казахстане начнут разрабатывать новый нормативный правовой акт – Цифровой кодекс, где будут закреплены цифровые права граждан. Отрадно, что государство уже озаботилось вопросами цифровых прав граждан. Ведь это те же права гражданина, но в онлайн формате со спецификой информационно-коммуникативных технологий", - считает эксперт.
Цифровые активы
Как проинформировал эксперт, 25 июня 2020 года в Казахстане принят Закон по вопросам регулирования цифровых технологий, который вносит изменения и дополнения в некоторые нормативно-правовые акты, связанные с цифровыми технологиями. В Гражданский кодекс было введено понятие цифровой актив, который отнесён к имущественным благам и правам. Само понятие в гражданском кодексе не раскрывается, но описано в законе "Об информатизации", актах Международного финансового центра Астана (МФЦА).
"Я считаю это достижением казахстанского законодательства в области регулирования новейших технологий, а также цифровых финансовых активов. Также был внедрен правовой режим оборота цифровых активов, и он был закреплен в Законе "Об информатизации". Есть обеспеченные и необеспеченные цифровые активы. Закон об информатизации устанавливает прямой запрет на оборот необеспеченных цифровых активов на территории Казахстана, однако юрисдикция МФЦА позволяет осуществлять оборот и выпуск необеспеченных цифровых активов. Цифровые активы могут включать в себя различные криптовалюты, токены, NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен – Прим. автора), если этот актив имеет какую-то определённую ценность. Также, что интересно, в МФЦА есть некоторые казахстанские банки второго уровня, через которых пользователи могут осуществлять продажу, а также покупку криптовалют, в частности на платформе Binance. С помощью банков пользователь может купить криптовалюту на этой платформе. У каждого банка есть своя определенная комиссия, которую они удерживают со стоимости покупки криптовалюты", - объяснил директор ОФ "Digital Paradigm".
Понятие цифрового майнинга закреплено в Законе "Об информатизации". Майнеры, согласно нашему законодательству, являются собственниками цифровых активов, которые возникли в результате цифрового майнинга.
"В соответствии с законодательством, майнеры должны уведомить министерство цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности о том, чем они занимаются. Процедуры по уведомлению госоргана о начале деятельности устанавливаются отдельным законом об уведомлениях и разрешениях", - резюмировал эксперт.
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