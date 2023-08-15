Что стало с полицейскими, незаконно регистрировавшими иностранные авто

В Министерстве внутренних дел рассказали о том, что стало с сотрудниками полиции, которые занимались незаконной регистрацией иностранных машин в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Действительно, такое было. Первая информация у нас была по Алматинской области, потом мы вышли на город Алматы, оттуда уже сеть пошла по всем областным центрам страны. На сегодняшний день департаментом собственной безопасности МВД возбуждено уголовное дело. Следствие идет. Сотрудники, причастные к этим преступлениям, отстранены от занимаемых должностей", - сообщил председатель комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.

Как только следствие закончится, дело отправят в суд, пообещал спикер.

Ранее были подведены итоги легализации иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года. На казахстанский учёт было поставлено около 206 тысяч иностранных автомобилей. Заявки принимались с 23 января по 30 июня 2023 года.