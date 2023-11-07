Что скрывает Минсельхоз: эксперт сделал жуткие прогнозы по сибирской язве в Казахстане

В Казахстане почти в 2 раза выросло количество случаев заражения сибирской язвы. Только за 10 месяцев этого года в стране зафиксировано 37 случаев. В 2022 году особо опасной инфекцией заразились 20 человек. К слову, передается она людям от животных. А споры возбудителя сохраняются в почве сотни лет, не погибают даже при кипячении или замораживании, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Проработавший в отрасли около 30 лет ветеринар Абай Ибраев утверждает: в стране не ведётся реестр почвенных очагов инфекции. Более того, они не огорожены, а на зараженных землях пасётся скот. Это чревато вспышками, считает он. Под угрозой заражения находятся целые сёла.

Как сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, больше всего случаев заражения сибирской язвой зарегистрировано в Жамбылской области.

"За истекший период текущего года зарегистрировано 37 подтвержденных случаев сибирской язвы. В Жамбылской области – 19 случаев, в Акмолинской-15, в Карагандинской - 2. За аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 20 подтвержденных случаев. В Туркестанской области – 5 случаев, в Жамбылской области – 13 случаев, в Акмолинской и Костанайской областях – по одному случаю", - ответили в комитете.

Буквально недавно вспышка сибирской язвы произошла в Карагандинской области. Ветеринарные инспекторы региона уже отправили в столичную лабораторию пробы почвы Шетского и Абайского районов, взятых вблизи скотомогильников. Специалисты не исключают, что заражённое спорами сибирской язвы сено завезли в село Топар именно оттуда. Здесь заболела семья, забившая на мясо восьмимесячного бычка. 75-летний глава семьи скончался, еще один пожилой мужчина находится в реанимации, состояние третьего врачи оценивают как стабильное. Чтобы остановить распространение заражения, весь скот с подворья был уничтожен, как и всё мясо в морозильниках семьи. А весь домашний скот вакцинировали от сибирской язвы - это более 2 тысяч голов. Был введён запрет на ввоз и вывоз из села скота, как и на его забой.

Абай Ибраев долгие годы посвятил сфере ветеринарного контроля. Эксперт считает: в зоне риска жители всех сёл, находящихся вблизи почвенных очагов захоронения сибирской язвы. На таких землях продолжает пастись домашний скот, утверждает он.

"Существует кадастр почвенных очагов сибирской язвы. Нужно восстановить эти реестры, официально вносить в них новые очаги болезни. В каждом районе, в сельских округах внести их в план, восстановить и огородить, чтобы туда не заходил ни скот, ни люди. У нас, честно признаться, этого нет, такую работу не проводят, или делают это формально. Сам кадастр есть в ветеринарном комитете. Но хочу сказать, что сейчас 80% реестров не контролируется, не используется по назначению. Нигде не огорожены. А ведь очаг болезни сохраняется до 200 лет. В дожди, особенно в осенний и весенний период открывается почва, заходит скот, пасётся, заражается через корни травы, проросшей на почве очага", - делится своими опасениями ветеринарный врач.

К слову, захоронения сибирской язвы порой обнаруживаются совершенно случайно вблизи домов. О таких случаях уже писали СМИ. К примеру, захоронения сибирской язвы нашли на территории частных домов в городе Текели области Жетысу.

По словам ветеринара Абая Ибраева, в стране есть дефицит пастбищ, земля передана в частные руки в долгосрочную аренду, из-за чего сельчанам и негде пасти скот.

"Поэтому почвенные очаги открыты. Никому до этого нет дела. Сейчас вспышка идет. А вообще весной и осенью очаги вскрываются. Бактерии в почве сохраняются. Нужно огородить и не использовать эти земли в качестве пастбищ, объяснять населению. И ещё-необходимо вакцинировать весь скот поблизости от этих очагов. Этот алгоритм не забыт, но не всегда применяется", - говорит эксперт.

По его словам, взять под контроль нужно и скотомогильники. В случае массовых падежей скота зачастую трупы животных просто вывозятся в степь.

"Когда происходят массовые падежи скота, туши не вывозятся в скотомогильники, не сжигаются. Бывают нападения диких животных, бродячих собак. Гниют в степи, распространяя инфекции, часто остаются головы, ноги, их обгрызают собаки, а паразиты сохраняются в мозге, ими они и заражаются", - сетует ветеринар.

Между тем, в министерстве сельского хозяйства утверждают, что такие участки не продаются и не используются в качестве пастбищ.

"В санитарно-защитной зоне, стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктах и почвенных очагов сибирской язвы, не допускается отвод земельных участков для проведения агромелиоративных, изыскательских, гидромелиоративных, строительных работ, связанных с выемкой и перемещением грунта сибиреязвенных захоронений. Не допускается передача в аренду, продажа земельных участков в личную собственность, выделение под сады, огороды или землепользование", - ответили в профильном ведомстве.

В то же время в Минсельхозе отказались комментировать ситуацию по остающимся открытыми очагам захоронения инфекции. Ведется ли специальный кадастр и насколько регулярно он обновляется, чиновники также не сообщили, сославшись на тайну.

"В текущем году на территории республики зарегистрировано 2 стационарно неблагополучных пункта по сибирской язве и сведения по сибиреязвенным захоронениям являются документами для служебного пользования и опубликованию не подлежат", - отмечено в ответе на официальный запрос редакции.

Согласно ветеринарно - санитарных правил, скотомогильники по захоронению трупов скота, павшего от сибирской язвы, должны быть огорожены металлической или бетонной изгородью. Ее высота должна достигать не менее полутора метров, а место должно быть обозначено табличкой, где указана дата заражения. Сами трупы, в том числе и продукция от заразившегося скота, сжигаются в специальных установках, а зола утилизируется в биотермических ямах.

Такие меры предосторожности связаны с опасностью заболевания. Заразиться бациллами сибирской язвы можно, вдохнув или проглотив споры, в кровь они могут попасть через ранку. Даже если человек вовремя обратится к медикам и его спасут, болезнь может привести к тяжелым последствиям, вплоть до отёка мозга и лёгких, перитонита или кишечной непроходимости, предостерегают медики. Возбудителей язвы в мире даже использовали как бактериологическое оружие.

По информации МСХ, организовывать и включать в реестр новые скотомогильники – функция местных исполнительных органов. Причём карта захоронений публикации не подлежит. Документ засекретили для сугубо служебного пользования.

В отечественный же перечень особо опасных болезней животных включено 68 заболеваний. По 45 из них эпизоотическая ситуация в нашей стране отмечается как благополучная.

С начала этого года на территории Казахстана, по информации Минсельхоза, зарегистрировано свыше 200 случаев вспышек инфекционных и бактериальных заболеваний. Они выявлены во всех областях, кроме Мангистауской.

На вакцинацию скота в этом году из госказны выделено почти 12 миллиардов тенге.

По данным санитарно-эпидемиологического контроля, нестабильной в стране остается и ситуация с заражением бруцеллёзом. За 9 месяцев этого года зарегистрировано 557 случаев. Больше всего - в Актюбинской и Туркестанской областях.

Между тем, специалисты считают, ветеринарная служба в стране утратила свои полномочия. В первую очередь, отмечает Абай Ибраев, это обусловлено её полной зависимостью от местных властей и низкой заработной платой врачей. В своё время он возглавлял экспедицию по борьбе с бруцеллёзом скота в Акмолинской области.

"Ветеринар в селе подчиняются территориальной инспекции, сельскому акимату, у него нет машины, нет бензина. Сельский аким забирает машину на свои нужды. Ветслужбу следует изъять из состава Минсельхоза, создать отдельное Агентство. Необходимо восстановить службу ветеринарной полиции. К примеру, в частном подворье заболел скот, ветеринар приходит изъять его. Но специалиста просто прогоняют, у него нет таких полномочий. И заражается дальше здоровый скот, скот соседей", - считает Абай Ибраев.

Как выяснилось, структура ветеринарной службы в стране состоит из целой иерархии, начиная от правительства Казахстана, уполномоченный орган, включая само ведомство с территориальными подразделениями.

"В том числе ветеринарными контрольными постами. Подразделения госорганов, работающие в области ветеринарии. Государственные ветеринарные организации, физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области ветеринарии", - пояснили в Минсельхозе.

Средняя же заработная плата ветеринарного врача, с учётом последних прибавок, составляет 277 тысяч тенге. При том, что средняя зарплата по стране на второй квартал, по официальной информации властей, составила 365 502 тенге. В распоряжении же районных ветстанций больше тысячи автомобилей. Правда 10% из них, по данным профильного министерства, требуют ремонта или вовсе не пригодны для эксплуатации. Из 2847 машин в ветпунктах таких автомобилей - 500.