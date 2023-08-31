  • 31 Августа, 18:25
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Что происходит с промышленностью Казахстана

Сегодня, 17:47
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Что происходит с промышленностью Казахстана Сегодня, 17:47
Сегодня, 17:47
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В Астане состоялось рабочая встреча с представителями бизнеса и промышленности Казахстана. В ходе беседы, были обсуждены основные проблемы отрасли, также предложены способы их решения.

Один из спикеров этой конференции, гость нашего сегодняшнего эфира генеральный директор ТОО "Алмэкс Полимер", автор программы "Байдильдинов нефть" Олжас Байдильдинов рассказал о том что происходит на рынке энергоресурсов Казахстана.

 
 
 
 
 
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