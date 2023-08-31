Что происходит с промышленностью Казахстана

В Астане состоялось рабочая встреча с представителями бизнеса и промышленности Казахстана. В ходе беседы, были обсуждены основные проблемы отрасли, также предложены способы их решения.

Один из спикеров этой конференции, гость нашего сегодняшнего эфира генеральный директор ТОО "Алмэкс Полимер", автор программы "Байдильдинов нефть" Олжас Байдильдинов рассказал о том что происходит на рынке энергоресурсов Казахстана.