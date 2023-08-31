Что происходит с промышленностью Казахстана
Сегодня, 17:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
159
В Астане состоялось рабочая встреча с представителями бизнеса и промышленности Казахстана. В ходе беседы, были обсуждены основные проблемы отрасли, также предложены способы их решения.
Один из спикеров этой конференции, гость нашего сегодняшнего эфира генеральный директор ТОО "Алмэкс Полимер", автор программы "Байдильдинов нефть" Олжас Байдильдинов рассказал о том что происходит на рынке энергоресурсов Казахстана.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Без вести пропавшую в Кокшетау девочку обнаружили на съёмной квартире
- "По полгода не платили зарплату": как удалось сохранить трамваи в Павлодаре
- Таксиста наказали за мастурбацию в Астане
- Требует ремонта: почему главные символы Павлодара находятся в плачевном состоянии?
- Токаев и Назарбаев переговорили по телефону с Лукашенко