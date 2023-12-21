Что принесла внешняя политика Казахстану в 2023 году?

Внешняя политика в Казахстане давно является предметом гордости, и ее причисляют к важным достижениям всего периода независимости. Наша страна остается одной из немногих в мире, кто смог, с одной стороны, выстроить равные партнерские отношения с крупнейшими мировыми державами, а с другой – превратить дипломатию в эффективный способ привлекать инвестиции. Экономический обозреватель Юрий Масанов рассказывает, что прагматизм и доверие во внешней политике принесли Казахстану в 2023 году, передает BaigeNews.kz.

Безвиз с Поднебесной

Вообще дипломатия Казахстана, как показал уходящий год, практически не имеет ограничений по расстояниям. Например, в ноябре впервые с визитом в нашу страну прилетел президент Того Фор Гнассингбе. Это африканское государство, столицу которого – город Ломе – с Астаной разделяют 8 тысяч километров, не имеет сильных экономических связей с Казахстаном.

Но тем не менее Касым-Жомарт Токаев, как опытный дипломат, стремится создать и расширить контакты страны с максимальным количеством партнеров, чтобы вместе продвигать общую повестку на международной арене, не забывая и об экономических выгодах для Казахстана. Возможно, в будущем мы увидим выход на рынок Того отечественных горно-металлургических компаний или укрепление экономических связей с другими государствами Африки.

Однако пока следует больше смотреть на ближайших партнеров Казахстана, с которыми налажены глубокие экономические и политические контакты. Первый в их числе – Китай. В этом плане достаточно отметить тот факт, что в прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин свой первый “послековидный” зарубежный визит совершил именно в Казахстан. На дипломатическом уровне это символизирует ту большую значимость, которую в Поднебесной придают отношениям с нашей страной.

Если же обобщить внешнеполитические итоги по этой стране уже в этом году, то можно выделить два важных события: введение безвизового режима и подписание новых инвестиционных соглашений.

Официально в силу безвизовый режим между Казахстаном и Китаем вступил в силу 10 ноября. Почему это важно? В первую очередь нужно помнить, что Китай – это вторая экономика мира и крупный рынок, который находится фактически на расстоянии “вытянутой руки” от Казахстана.

Именно поэтому туда часто совершают визиты наши предприниматели, а китайские – приезжают к нам в поисках новых деловых партнеров или реализации проектов, о которых договоренности уже достигнуты. Также в Китай ездит множество казахстанских студентов для учебы, туристов, например, на Хайнань. Есть и медицинский туризм из Казахстана в Поднебесную.

Но ранее у казахстанцев возникали проблемы с получением визы. Это были долгие бюрократические процедуры, которые не позволяли в полной мере планировать свои поездки. Теперь же эта проблема снята.

Логика этого решения продиктована тем, что если на самом высшем уровне заявляется об углублении связей, то это должно происходить на всех уровнях. Бизнесу стало легче искать партнеров, а туристам – ездить из Казахстана в Китай или из Китая в Казахстан. Благодаря этому будет происходить взаимное, равно экономическое и культурное обогащение.

Что касается экономических итогов, то и здесь ожидаются прорывы. За первые 10 месяцев 2023 года товарооборот двух стран составил около 32,7 млрд долларов, и это почти на 30% больше, чем в 2022-м. А к концу года показатель может достичь 35-37 млрд долларов.

Эти цифры показывают большой потенциал у торговли. Ранее лидеры Казахстана и Китая поставили цель довести торговлю до 40 млрд долларов к 2030 году, но похоже, что она будет достигнута уже в течение максимум двух-трех лет. В этом случае определят новую, еще более амбициозную цель.

Есть продвижение и в сфере инвестиций. В 2023 году Касым-Жомарт Токаев дважды посещал Китай с визитами, в ходе которых были подписаны двусторонние контракты и соглашения на более чем 38 млрд долларов.

Можно отметить, например, соглашение по строительству третьей железной дороги между Китаем и Казахстаном, а также сотрудничество по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Все это принесет прямые выгоды Казахстану от логистики. А новые производства, созданные в партнерстве с Китаем, дадут рынку новую продукцию, рабочие места и поступления в бюджет.

Между тем, продукция такого сотрудничества между странами есть. Как известно, еще в прошлом году в Алматы началось строительство завода по производству автомобилей китайских марок Changan, Chery и Haval. Уже в 2025 году предприятие начнет работу. В церемонии запуска строительства принимал участие Касым-Жомарт Токаев.

Важно подчеркнуть, что сотрудничество между Казахстаном и Китаем развивается прежде всего на равных условиях, а наша страна извлекает из этого прямые экономические выгоды.

Новый тюркский вектор

Еще одним достижением 2023 года можно считать укрепление позиций Казахстана среди стран тюркского мира. В ноябре в Астане прошел саммит Организации тюркских государств – структуры, созданной на основе единого тюркского происхождения народов и объединяющая Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистана (в наблюдателях – Венгрия и Туркменистан).

Сейчас эта площадка, изначально созданная для углубления культурных связей, стала уделять больше внимание экономической и политической интеграции. Благодаря этому укрепляются контакты между государственными и частными структурами, учеными и деятелями культуры. Это важно для формирования единого пространства, где страны могут развивать взаимную торговлю и взаимно привлекать инвестиции.

В 2023 году Казахстан вступает в председательство в ОТГ, и в качестве лидера председательствующей страны Касым-Жомарт Токаев выдвинул идею, что пришло время придать Организации тюркских государств новое – идеологическое – наполнение. Тюркская интеграция, по его мнению, должна стать брендом и отдельной “силой” в вопросах экономики и политики на мировой арене.

Благодаря этому на континенте может появиться тюркский геополитический, геоэкономический и цивилизационный фактор, в основе которого прочный фундамент в виде общего происхождения, истории и схожести культур тюркских народов.

В этой связи Токаев предложил концепцию “TURKTIME”, которая является девизом-сокращением: традиции (Traditions), унификацию (Unifcation), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy).

Каждое из указанных направлений должно помочь развитию ОТГ как организации и каждому государству-члену в отдельности. Это подразумевает культурную интеграцию, и гармонизацию законодательного пространства, и развитие научных связей, и защиту общих интересов и ценностей, и расширение торговли.

Подобный месседж создал отправную точку для укрепления сотрудничества между тюркскими странами. А “тюркский фактор” важен, учитывая хотя бы экономический потенциал всех стран (их совокупный ВВП равен примерно 1,4 трлн долларов) и географическое расположение на важных торговых путях.

Вектор сотрудничества в рамках ОТГ вписывается в многовекторную внешнюю политику Казахстана, которую продвигает Касым-Жомарт Токаев. И особенно важно, что наша страна в этом процессе будет играть важную роль.

Европейский вектор

Нельзя забывать и о европейском направлении в нашей внешней политике. Европейский союз остается крупнейшим торговым партнером Казахстана, и развивать связи с ним – это стратегическая задача дипломатии. И движение это не одностороннее, поскольку европейским государствам интересно сотрудничество со странами Центральной Азии.

Дело в том, что регион обладает значительными запасами природных ресурсов, прежде всего энергоносителей – нефти, газа и урана, а также представляет собой большой рынок сбыта в более 75 млн человек. Если учитывать амбиции государств Центральной Азии привлекать инвестиции и развивать экономики, то регион становится очень привлекательным для крупных зарубежных игроков, прежде всего страны Европы.

Поэтому 2023 год отметился рядом переговоров на высоком уровне. Например, в сентябре в Берлине проходила встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем. А 1 ноября с визитом Астану посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Эта страна, будучи седьмой по размеру экономикой мира, остается крупным инвестиционным и торговым партнером Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев назвал этот визит историческим.

“Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным”, – сказал президент Казахстана во время публичной части переговоров.

Тогда же Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан остается преданным своим обязательствам продолжать сотрудничество с Францией. Для этого определили несколько сфер взаимодействия. В их числе энергетика, транзит и логистику, сельское хозяйство, здравоохранение, цифровизация и образование.

Важность сотрудничества отметил и Эммануэль Макрон: “Мы являемся важными экономическими партнерами. Кроме того, хочу отметить, что мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами”.

По итогам переговоров, например, договорились открыть в Казахстане Казахско-французский университет и французские школы. Это должно укрепить культурное сотрудничество двух стран, что сделает прочнее экономические связи.

Фактически же визит Макрона стал ответом на визит президента Казахстана в Париж в 2022 году. Франция тогда была одним из первых государств, которые Касым-Жомарт Токаев посетил после победы на выборах.

Также с визитом 2 ноября Астану посетил премьер-министр Виктор Орбан. В основе отношений двух стран – как гуманитарные, так и экономические связи. Именно общие тюркские корни были в центре внимания на переговорах. Например, Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Орбаном подчеркнул: “В Казахстане хорошо знают и уважают вас, потому что вы кыпшак по происхождению. Можно сказать, что вы приехали на родину предков”.

Венгерский премьер-министр, в свою очередь, ответил на это схожей отсылкой к общей истории: “Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни”.

И Франция, и Германия, и Венгрия, хотя и сильно отличаются друг от друга по размерам, силе экономике и культуре, тем не менее развивают отношения с Казахстаном. Делается это на основе равного партнерства и взаимной выгоды всех сторон.

Россия и ТЭЦ

Продолжилось развитие отношений и с Российской Федерацией – давним партнером Казахстана. Из последнего и крупного можно отметить очередной Форум межрегионального сотрудничества, который прошел в 19-й раз. Само мероприятие проходило в Костанае, а Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин принимали участие в онлайн-режиме. И параллельно провели двусторонние переговоры.

“Показательно, что из свыше 42 тысяч предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстане, почти половину, то есть 19 тысяч, составляют российские компании. Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, инфраструктуре”, – подчеркнул Токаев во время выступления на форуме.

Именно экономическое сотрудничество было в центре внимания на форуме. Например, в 2022 году товарооборот достиг рекордных 27 млрд долларов. Инвестиции России в казахстанскую экономику составили 20 млрд долларов, а в обратном направлении ушли инвестиции на 6 млрд. Кроме того, между странами на стадии реализации находятся 143 промышленных проекта на 33 млрд тенге. Из них 140 проектов – на территории Казахстана.

Из новых договоренностей можно отметить, например, меморандум по строительству ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Эти объекты обеспечат стабильной тепловой и электрической энергией крупные казахстанские города.

Из всего написанного выше видно: Казахстану удается активно развивать сотрудничество с разными политическими и экономическими центрами мира, при этом извлекая для себя выгоды. Это главная цель внешней политики в модели Касым-Жомарта Токаева – прагматично продвигать интересы страны, сохраняя многовекторность и доверительные отношения со всеми партнерами.