Что появится вместо новых ЖК в столичном районе Есиль
Сегодня, 06:33
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Сегодня, 06:33Сегодня, 06:33
99Фото: акимат Астаны
В Астане определены объекты, которые появятся на месте ранее запланированных многоквартирных жилых комплексов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Аким района Есиль Асылбек Есенбаев рассказал, что совместно с жителями и управлением архитектуры проведены работы по изменению ПДП по ряду адресов.
Так, в квадрате улиц Орынбор, Акмешит, Алматы и Туркестан вместо многоквартирного ЖК будет продолжено строительство Линейного парка.
Часть земельного участка по проспекту Кабанбай батыра отдана под строительство школы (ЖК "Поколение").
Кроме того, скорректирован ПДП на участке в районе ЖК "Нова Сити" со строительства паркинга и автомойки на строительство детского сада.
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