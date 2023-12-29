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Что появится вместо новых ЖК в столичном районе Есиль

Сегодня, 06:33
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акимат Астаны Сегодня, 06:33
Сегодня, 06:33
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Фото: акимат Астаны

В Астане определены объекты, которые появятся на месте ранее запланированных многоквартирных жилых комплексов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата. 

Аким района Есиль Асылбек Есенбаев рассказал, что совместно с жителями и управлением архитектуры проведены работы по изменению ПДП по ряду адресов.

Так, в квадрате улиц Орынбор, Акмешит, Алматы и Туркестан вместо многоквартирного ЖК будет продолжено строительство Линейного парка.

Часть земельного участка по проспекту Кабанбай батыра отдана под строительство школы (ЖК "Поколение").

Кроме того, скорректирован ПДП на участке в районе ЖК "Нова Сити" со строительства паркинга и автомойки на строительство детского сада. 

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