Что появится вместо новых ЖК в столичном районе Есиль

В Астане определены объекты, которые появятся на месте ранее запланированных многоквартирных жилых комплексов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Аким района Есиль Асылбек Есенбаев рассказал, что совместно с жителями и управлением архитектуры проведены работы по изменению ПДП по ряду адресов.

Так, в квадрате улиц Орынбор, Акмешит, Алматы и Туркестан вместо многоквартирного ЖК будет продолжено строительство Линейного парка.

Часть земельного участка по проспекту Кабанбай батыра отдана под строительство школы (ЖК "Поколение").

Кроме того, скорректирован ПДП на участке в районе ЖК "Нова Сити" со строительства паркинга и автомойки на строительство детского сада.