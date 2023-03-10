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Что означает "утрата доверия" для госслужащего, объяснили эксперты
Сенат парламента Казахстана утвердил поправки в Закон "О государственной службе". Вводится новая мера – "выражение недоверия", она призвана усилить ответственность госаппарата. Теперь политические госслужащие, назначаемые президентом, могут быть уволены по его же решению в связи с утратой доверия. Такое может произойти при неисполнении или ненадлежащем исполнении чиновниками должностных полномочий. Какой эффект окажет новая норма, и в каких случаях она может быть применима? Своим видением с корреспондентом BaigeNews.kz поделились отечественные политологи.
"Буквально вчера Агентство по делам госслужбы презентовало проект о внесении изменений в Закон "О государственной службе", в частности, введение новой нормы – увольнение в связи с утратой доверия. На самом деле она будет касаться только политических служащих, назначаемых президентом. И её может использовать только президент. Политические служащие – это особая категория в системе государственной службы", – пояснил политолог, член национального курултая при президенте РК Казбек Майгельдинов.
В каких случаях может применяться мера об утрате доверия?
"По моему предположению, здесь идёт речь об ответственности, – поделился эксперт. – Мы знаем в нашей независимой истории были такие случаи, когда в связи с утратой доверия акимов областей или городов снимали с должностей. При этом здесь законодательная норма должна предусматривать, скорее всего, утрату доверия касаемо материальной ответственности. Почему? Могу привести параллельный пример: в трудовом кодексе РФ есть такая норма, которую может использовать любой работодатель. Там это прописано чётко: кассовые, денежные операции, коррупция, воровство, порча имущества и так далее. Здесь также: если политический служащий замешан в коррупционном деле, фигурирует в неправомерных денежных операциях в особо крупном размере либо неисполнении индикатора бюджетной политики… Или, например, как в Экибастузе, когда глава региона несёт за него ответственность. То есть ситуации могут быть разные, а последствия – в виде вреда".
По мнению другого казахстанского политолога Замира Каржанова, такие нововведения, по сути, мало что меняют.
"При утрате доверия политические госслужащие могут быть уволены. Но дело в том, что президент и раньше мог увольнять тех, кого назначил. Это не обсуждалось, это в его компетенции, закон не ограничивает главу государства в данном вопросе. Ну, а избираемых должностей, по сути, не так много в Казахстане. И, например, акимы областей часто говорили о том, что для них важно оправдать доверие президента. Ничего не поменялось, кроме того, что появилось уточнение, мотив – утрата доверия. У нас и раньше снимали политических чиновников, которые сильно просели в работе. Их увольняли без формулировок. Человек просто не справился со своей работой и лишился должности", – отметил Каражанов.
В каких случаях может быть выражено недоверие политическому государственному служащему?
"Их много. Например, неисполнение или неэффективное исполнение госпрограмм. Допустим, по молодёжной политике. Неисполнение заложенных в госпрограмме нормативов – уже повод, чтобы снять с должности. Недавно было заседание с участием президента, он говорил, что у нас заложено столько-то инвестиционных проектов, из них только малая часть реализовалась. А планов было гораздо больше. Сразу возникают вопросы, почему это произошло", – уточнил эксперт.
По его мнению, политическая ответственность – прежде всего моральная.
"Не юридическая, уголовная, административная, а прежде всего моральная. Это ответственность за принятие и реализацию своих решений. Не выполнил – должен уйти. Довёл свой участок "до ручки" – должен уйти. И понимать это хорошо бы без участия президента. Этот механизм работает в других странах; об этом американский политический термин – "хромая утка". В западных государствах действует целый механизм утраты мандата доверия, он, правда, привязан большей частью к выборному процессу. Но есть ещё механизм внутри парламента: если большая часть выразит недоверие правительству, это уже его отставка. Лишаются должностей премьер и министры этого кабинета", – напомнил Замир Каражанов.
Поправки – часть "перезагрузки" политической системы Казахстана. Но в таком виде у политолога они особого энтузиазма не вызывают.
"Напрашивается – чистка кадров, но на самом деле это маловероятно, – рассуждает эксперт. – Очистить авгиевы конюшни можно было безо всяких формулировок, причём год назад. Вы знаете, что прошлогодние перестановки вызывали много вопросов, люди просто пересаживались с одного места на другое. Поэтому на перспективу кадровых зачисток особо рассчитывать не приходится. Часть политических реформ в Казахстане, но существенно такая мера ничего не поменяет".
По мнению политолога, многие положения в Законе о госслужбе требуют конкретизации.
"Считаю, что закон нужно полностью переписывать. Он у нас очень сложный, запутанный и как следствие неясно, кто за что несёт ответственность. А должен быть простым и понятным, ведь документ оказывает сильное влияние на политическую жизнь в стране. Причём этот закон регулирует не только госслужбу, но и госсектор в целом. Если почитать, допустим, Этический кодекс, становится понятно, что привлечь чиновника к ответственности у нас – проблема. Потому что там всё держится на авторитете человека, который должен курировать этот вопрос. По большому счёту даже полномочий не было сказать: всё, проштрафился/подрался – на этом точка. А в ряде случаев действует, как в средневековье, индульгенция грехов. Или почему у нас политика – непубличная сфера? Во многом потому что претендовать на любую должность, даже избираемую, человек может, имея стаж работы на госслужбе, на руководящих постах. Кого будут избирать? Механизатора, агронома, врача, учителя? Конечно, бывшего чиновника, который непонятно ещё как оставил свой бывший пост", – сказал Каражанов.
По его мнению, нужна административная реформа госаппарата.
"То, что сейчас предлагается, это декоративные вещи, – заявил эксперт. – У нас много проблем на госслужбе. Недавно услышал, у нас 90 тысяч человек работает в госаппарате. Сколько лет уже говорим, что надо сократить, получается, всего на 10 тысяч сократили. Та же пандемия, Экибастуз – у нас постоянно возникают проблемы и причина этих неудач, в том числе в реализации программ, – низкая исполнительность госаппарата. У нас госаппарат архаичный, он утратил партийный контроль. Страдает всеми проблемами советского периода – бюрократизм, долгострои, телефонное право, но приобрёл новые, например, коррупцию".
Напомним, наряду с правом увольнять по причине утраты доверия, планируется временный наём служащих – для воплощения в жизнь национальных, отраслевых и других проектов. Эти специалисты, отмечается, не будут госслужащими. Их будут принимать на срок до года и для работы над одним проектом.
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