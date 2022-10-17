Что нужно сделать после покупки жилья? Чек-лист

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Уже купили идеальную недвижимость, которая отвечает всем вашим требованиям? Теперь нужно выполнить ряд обязательных действий. Вместе с korter.kz мы подготовили чек-лист для новых владельцев жилья.

1. Зарегистрируйте право собственности на недвижимость

В соответствии с Гражданским кодексом РК, сделка считается заключённой только после государственной регистрации в "Правительстве для граждан".

Существует два метода:

самостоятельно, через ЦОН;

онлайн, при помощи портала eGov.kz. Однако этот метод доступен только для нотариуса.

Процедура регистрации занимает от одного до трёх рабочих дней. По завершению выдается договор с отметкой о регистрации либо об отказе или приостановлении процедуры.

2. Регистрация (прописка) по месту жительства

Необходима только при отсутствии. Гражданин РК может быть собственником неограниченного количества недвижимости. Прописка должна быть только по одному адресу.

При первичной регистрации собственнику следует обратиться в ЦОН или подать заявку через eGov.kz.

3. Измените в квитанциях данные владельца и количество проживающих

Свяжитесь с поставщиками коммунальных услуг:

по электроэнергии;

горячей воде и отоплению;

газу;

холодной воде и канализации;

вывозу мусора.

Контакты компаний можно найти в Интернете, квитанциях комуслуг, КСК, управляющих компаниях.

Предоставьте:

оригинал и копию паспорта владельца недвижимости;

правоустанавливающий документ на жилье;

техпаспорт недвижимости;

уведомление о госрегистрации или справку об обременениях;

письменные сведения о прописанных лицах.

4. Посетите КСК, управляющую компанию, ОСИ или ПТ

Для чего это необходимо сделать:

проверить отсутствие задолженности;

взять контакты руководителей и аварийной службы;

получить информацию об услугах компании по договору и что ремонтируется бесплатно;

поинтересоваться расценками на предоставляемые услуги.

Если возникнет необходимость, то можно переоформить контракт на оказание услуг с управляющей компанией.

5. Уточните наличие гарантий

В этом случае это касается гарантий от строительной компании, если квартира куплена на первичном рынке. Узнайте, кто будет обслуживать инженерные сети после окончания срока гарантии.

Попросите у продавца документацию на купленную вместе с недвижимостью технику, а также техпаспорта счетчиков воды, электричества и газа. Это позволит быть в курсе сроков проверки и замены приборов.

Удачных сделок!