Что мешает казахстанцам восстановить платёжеспособность, выяснили сенаторы

Депутаты комитета сената по финансам и бюджету встретились с представителями госорганов и негосударственных организаций и обсудили вопросы реализации законодательства в сфере восстановления платёжеспособности и банкротства граждан, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель комитета Султанбек Макежанов отметил, что Закон "О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" работает с марта 2023 года и направлен на помощь тем, кто не может рассчитаться по своим долгам. Однако процедура имеет недоработки, которые мешают гражданам воспользоваться предоставленными возможностями.

"Законом предусмотрены процедуры внесудебного и судебного банкротства, а также восстановления платёжеспособности. Три процедуры инициируются только самим должником. Но как показала практика, они имеют определённые несовершенства, которые не позволяют гражданам обратиться в полной мере за восстановлением платёжеспособности и банкротства. Основными причинами являются некорректные данные должников, представленные кредиторами и коллекторами в кредитные бюро, отсутствие некоторых финансовых организаций в перечне кредиторов, а также сжатые сроки уведомления кредиторов об обращении о применении процедур", - сказал Султанбек Макежанов.

Представитель Министерства финансов РК Кайрат Миятов в ответ рассказал о процедурах восстановления платёжеспособности.

По процедуре внесудебного банкротства банкротами признаны 9 841 гражданин на сумму долга более 19,8 миллиарда тенге, в суд за применением процедуры судебного банкротства обратились около двух тысяч граждан, а процедура восстановления платёжеспособности применена в отношении четырёх граждан.