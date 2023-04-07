Что мешает казахстанским писателям выйти из тени

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Современная казахстанская литература развивается очень медленно. Об отечественных авторах почти ничего не слышно, их произведения известны только в узких кругах. Почему литературное движение не так популярно в Казахстане, и с какими трудностями сталкиваются современные авторы? На эти вопросы корреспонденту BaigeNews.kz ответил писатель, основатель казахстанского сообщества писателей Андрей Орлов.

Андрей написал хоррор-роман, когда ещё учился в школе. Сейчас он также пишет прозу, выступает на поэтических площадках и уже пять лет руководит независимым казахстанским клубом писателей.

- Андрей, расскажите, чем уникальна современная казахстанская литература?

- Современная казахстанская литература уникальна тем, что она не старается копировать Запад. Так как наша страна молодая, и мы попали в то время, когда всё уже написано и изобретено, нам нет смысла писать нового "Гарри Поттера". Казахи, и в целом казахстанцы, очень хорошо сегодня чувствуют свой национальный код и хотят наверстать упущенное. К примеру, мы практически не имели права на слово во времена Советского союза, поэтому у нас сегодня так мало исторической и художественной литературы, какой может похвастаться та же Россия. Задача казахстанских авторов, и это не указка, а они действительно так чувствуют – писать про свой дом во всех смыслах и жанрах. И, как я могу наблюдать, у нас это неплохо получается. Если посмотреть на любой вид искусства нашего современного общества, то можно заметить, что как-то всё быстро и успешно у нас получается: в кино, музыке, клипмейкинге и литературе. Наверное, нам много есть о чём рассказать и эта энергия сейчас направлена только туда.

- Как развивается отечественная литература? Какие есть тенденции?

- Тенденции, скорее всего, присутствуют в жанрах. А сама литература Казахстана находится ещё в состоянии развития. Безусловно, авторы есть, их много, и они пишут, но пока мы не видим громких имён и головокружительного успеха кого-то из авторов. Точно могу заверить, что есть тенденция именно писать. А это уже хорошая перспектива на то, чтобы ожидать вскоре чего-то по-настоящему великого.

Сегодня более популярен жанр художественной литературы young adult. Это современная художественная проза для подростков, но её в большинстве читают взрослые. Выходят сериалы про жизнь подростков и их проблемы, тоже самое и в литературе. Если говорить об интересе издательств, то многие сейчас начали смотреть в эту сторону. Также популярной остаётся детская литература. Но нужно отметить, что есть небольшой дефицит именно в казахскоязычной детской литературе: сказки, рассказы, развивающие истории.

Популярным остаётся также жанр нон-фикшн, это бизнес литература, образовательная, мотивационная, про саморазвитие и психологию. Также сегодня есть очень много молодых ребят, подростков, которые пишут, рисуют и издают комиксы. Это, скорее всего, такой неумирающий жанр. У нас есть много издательств, которые поддерживают авторов комиксов. Героями зачастую являются казахстанские батыры из национальной истории. Это интересно читать.

Сегодня художественная литература не сказать, что отошла на второй план, но напечатанной и изданной её очень много. Мы очень легко можем найти фантастику, детективы и романы в библиотеках и книжных магазинах. Но литературы про дело, о том как жить и уметь, развивающей литературы не так много. Поэтому у людей есть такой запрос. Поэтому так популярны курсы, школы, тренинговые центры, бизнес здесь хорошо развивается. Это всё тоже влияет на литературу. Казахстанских авторов в нон-фикшн сейчас уже много. Тут в принципе всё неплохо, и многие издательства готовы рассматривать эту литературу.

- Есть ли разница в развитии русскоязычной и казахскоязычной литературы?

- Конечно, и разница огромная. Во-первых, для русскоязычной литературы всё настроено и поставлено на рельсы: маркетплейсы, потенциальные читатели по всему СНГ, образовательный материал для авторов. Казахскоязычным приходится сложнее. Их поле для старта и развития меньше, так как потенциальные читатели есть только в одной стране, и мы снова упираемся в их количество. Переведённой литературы на казахский язык мало, чтобы люди могли читать не только нашу, но и мировую классику.

- Каких выдающихся современных авторов вы можете назвать?

- Выдающимися их, наверное, сделает время и сами читатели. Но мне больше нравится подмечать успехи авторов с точки зрения менеджерской работы: что автор сделал для своего успеха; что он смог изменить на рынке; как он повлиял на других своих коллег. Определённо в этом плане могу отметить Данияра Сугралинова.

- С какими трудностями сталкиваются отечественные авторы?

- Их настолько много, что проще сказать, с какими сложностями автор не сталкивается. Во-первых, население нашей страны ещё маленькое, и если брать в расчёт долю, которая активно читает, то это будет всего лишь 1,5-2 процента. Издательский рынок тоже достаточно скромен, чтобы рассчитывать на него и иметь хотя бы средние шансы на то, чтобы тебя издали. И это не вина издательств, таков рынок. Государство не так охотно смотрит в сторону писателей: мало грантов, неработающие союзы, устаревший взгляд на профессию. Именно поэтому многие авторы, в частности молодые, печатаются самиздатом. Затратно, но зато самостоятельно.

Есть ещё одна большая проблема: когда автор издаёт свою книгу, самиздатом или через какое-нибудь небольшое издательство, в дальнейшем остаётся вопрос о реализации. В каком книжном магазине, на какой платформе это будет продаваться. Если говорить про электронные платформы, то казахстанских таковых нет. Пока что это все российские или украинские. А если говорить о книжных магазинах, то они готовы брать большие партии книг, чтобы им было выгодно продавать. Чаще всего эти магазины ждут, чтобы автор тоже очень сильно помогал продажам. Если, например, продажи идут плохо, а автор ещё и начинающий, то скорее всего магазин просто вернёт книги. Это на самом деле большая проблема, потому что автор - он художник, он написал, и его дело вроде бы закончилось, но он вынужден сегодня заниматься менеджерской работой. Но мы видим, что многие этого не делают и не умеют. В итоге получается, что книги не продаются.

Автор также должен иметь какой-либо бэкграунд, свою аудиторию, чтобы быть гарантом продаж книг. Многие крупные книжные сети скептически относятся к казахстанским авторам, потому что не уверены в продажах. Какой-либо поддержки или энтузиазма от всех этих магазинов абсолютно нет. Потому что они в этом не заинтересованы. Им на самом деле без разницы продавать Стивена Кинга, или какого-либо казахстанского автора. Главное, чтобы продавалось. Поэтому книжные магазины или издательства очень редко берут ответственность за развитие казахстанской литературы.

- Можно ли зарабатывать одной только литературной деятельностью?

- Скорее всего нет, по крайней мере сразу. Стать читаемым, успешным, узнаваемым и тем более зарабатывающим автором довольно сложно. И так не только в Казахстане. Я, как человек пришедший в это дело из сферы бизнес-образования, точно могу сказать, что книга – это стартап. Она может быть интересной, яркой, классной, но по каким-то причинам не выстрелить. Здесь важно принимать во внимание много сопутствующих моментов: работает ли автор над пиаром своего имени и книги; есть ли в его проекте маркетинг; думает ли он о том, как монетизировать проект помимо самой книги.

Вы же знаете, что есть стереотип о том, что писатели – это интроверты до мозга костей. Так вот, в большинстве случаев это правда. Именно поэтому популярными и успешными в разных смыслах становятся единицы.

- Как помогает государство в популяризации казахстанской литературы?

- Какой-то бюджет всё таки выделяется. На что он тратится - сказать не смогу. Хотя, предположить можно: пропагандистская литература, книги о городах и нашей стране, бесконечное перепечатывание классики. Не утверждаю, что всё это не нужно, но на современников обращают внимание редко. Зайдите в любую городскую библиотеку. Там тонны книг классиков, которые сегодня почему-то тиражируются снова и снова. Может было бы просто взять этот фонд, а деньги тратить на что-то коммерчески успешное.