- КамАЗ раздавил шесть машин в Астане 20:35 45
- Что мешает казахстанским писателям выйти из тени 20:06 144
- Дефицит топлива в Алматинской области прокомментировали в Минэнерго 19:30 207
- Юристу Бурхану Жансейтову продлили арест 18:58 263
- Обитаемый остров: паводки отрезали от цивилизации село в Акмолинской области 18:35 357
- Новая авария на водопроводе в Балхаше: город без воды четвёртые сутки 18:34 282
- Бомба в школе Павлодара: полиция проводит проверку 18:01 345
- Протестующие в Жанаозене отказались от трудоустройства - "ОзенМунайГаз" 17:36 446
- Крупный пожар в Караганде: в здании обрушились перекрытия 17:25 354
- Каракат Абден хотят лишить депутатского мандата за дискриминацию прав женщин 17:10 441
- Егеря и госинспектора чуть не утопили браконьеры на Или 16:56 370
- Легализация авто в Казахстане: какая ставка регистрационного сбора применяется 16:38 343
- В поликлиниках Астаны появятся отделения неотложной медпомощи 15:53 365
- Наркоманы стали реже совершать преступления в Казахстане 15:36 505
- Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Испании 15:36 314
- Госзакупки на 10 млрд тенге отменили прокуроры Астаны 15:12 375
- Иртыш и Чёрный Иртыш: экологи назвали самые чистые реки в Казахстане 14:50 372
- "Мы должны выйти из этой программы" - глава Нацбанка о "7-20-25" 14:24 807
- Зима не отступает: заморозки вернутся в Казахстан 14:12 422
- Летевший из Актау в Шымкент самолёт совершил вынужденную посадку в Алматы 13:49 643
- На Шымкентском НПЗ завершили ремонт 13:34 505
- Инфляция в Казахстане замедлилась по всем компонентам - Нацбанк 13:27 359
- Массовый мор пчёл произошёл в Туркестанской области 13:24 430
- Очередное незаконное летнее кафе сносят в Алматы 13:05 398
- На ТЭЦ Экибастуза начали капитальный ремонт котлоагрегатов 12:49 470
- Президент поручил скорее завершить строительство ТЭЦ-3 и ГТС в Астане 12:21 377
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 12:13 382
- Наводнение в Костанайской области: жители села Карамырза вернулись в свои дома 12:01 397
- На 30% снизили цены на овощи торговые сети в Караганде после вмешательства АФМ 11:46 406
- Почти 300 казахстанцев разыскивают за совершение особо тяжких преступлений 11:29 444
- Более 2 тысяч литров бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана 10:59 434
- Недоступная среда: организации РК оштрафовали на 60 млн тенге за нарушение прав инвалидов 10:49 390
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 10:46 430
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 10:32 377
- Преподавателям военных вузов повысят зарплату в Казахстане 10:31 410
- Анархан Дюсенова возглавила аппарат Минтруда и соцзащиты 10:25 440
- Экс-начальник ДКНБ Алматинской области осуждён на 6 лет по делу о январских событиях 09:51 489
- Асет Магауов освобождён от должности вице-министра энергетики 09:36 410
- В Казахстан приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев 09:20 452
- Сдающих в аренду торговые площади предпринимателей обяжут регистрироваться в инфорсистеме 09:09 384
- Производство аппаратов УЗИ и компьютерных томографов планируют запустить в Казахстане 08:52 663
- COVID-19 лабораторно подтвердили у 52 казахстанцев 08:31 413
- "10 лет назад я работал на базаре, но всегда верил": Асу Алмабаев о подписании в UFC 07:59 665
- Между Казахстаном и Узбекистаном запустят туристические автобусы 07:11 491
- Опасной инфекцией заразились лошади в селе под Карагандой 06:00 579
- Родители погибшего малыша в Алматинской области не верят в версию няни 05:27 801
- Трудоустройство на госслужбу для лучших выпускников упростят в Казахстане 04:50 461
- Озвучены подробности жесткого разговора в раздевалке сборной Казахстана по футболу 03:32 700
- "Своя пшеница пропадает, а макароны везём из Италии": фермеры Актобе вышли на митинг 02:07 811
- В Черногории избрали президента 01:15 436
- Израиль атаковали 34 ракеты с территории Ливана - СМИ 00:43 592
- Дело сбежавшего ребенка в СКО: сотрудники школы понесли наказание 06.04.2023 528
- Анонимный спонсор заплатит за разбитое девочкой стекло в зоопарке Шымкента 06.04.2023 551
- Сборная Казахстана после сенсационной победы в Астане улучшила позиции в рейтинге FIFA 06.04.2023 1155
- Стартует продажа коллекционных монет Togyzqumalaq в Казахстане 06.04.2023 521
- Шокирующие подробности нападения на школьников с топором озвучили в Петропавловске 06.04.2023 733
- Назначена дата суда по делу Арыстанбека Мухамедиулы 06.04.2023 543
- Аким Карагандинской области обвинил в некомпетентности руководство "Балхаш су" 06.04.2023 694
- Краснокнижные тюльпаны зацвели в Туркестанской области 06.04.2023 816
- Саудовская авиакомпания Flynas хочет запустить регулярные рейсы в Казахстан 06.04.2023 575
- В Казахстане поручили обследовать нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ 06.04.2023 688
- Квартиры от МИИР: о новых уловках мошенников предупреждают казахстанцев 06.04.2023 522
- Студенты колледжей с инвалидностью будут учиться вместе со всеми - акимат Астаны 06.04.2023 581
- Завершился суд над сыновьями мажилисмена Жигули Дайрабаева 06.04.2023 1014
- Процедуру госзакупок предлагают упростить в Казахстане 06.04.2023 622
- Асфальт растаял вместе со снегом: жители Петропавловска возмущены качеством дорог 06.04.2023 1777
- Discover Abai: школьники из Семея придумали необычное мобильное приложение 06.04.2023 822
- Правила страхования профответственности медработников разработали в Казахстане 06.04.2023 583
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 810
- Соя, пшеница и овёс: как пройдёт весенняя посевная в Павлодарской области 06.04.2023 770
- Новый орган самоуправления кенес предлагают создать в сёлах и городах Казахстана 06.04.2023 542
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 469
- Осуждённый за убийство кота метёт улицы в Семее 06.04.2023 926
- Вторая жизнь пластиковых крышек: житель Балхаша преобразил подъезд своего дома 06.04.2023 2443
- У Сильвио Берлускони выявили лейкемию - СМИ 06.04.2023 510
- Разбойное нападение на больницу произошло в Алматинской области 06.04.2023 740
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 744
- В Air Astana опровергли сообщения о многомиллиардных штрафах 06.04.2023 577
- Больше всего времени интуристы проводят в Мангистауской области 06.04.2023 511
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 505
Что мешает казахстанским писателям выйти из тени
Современная казахстанская литература развивается очень медленно. Об отечественных авторах почти ничего не слышно, их произведения известны только в узких кругах. Почему литературное движение не так популярно в Казахстане, и с какими трудностями сталкиваются современные авторы? На эти вопросы корреспонденту BaigeNews.kz ответил писатель, основатель казахстанского сообщества писателей Андрей Орлов.
Андрей написал хоррор-роман, когда ещё учился в школе. Сейчас он также пишет прозу, выступает на поэтических площадках и уже пять лет руководит независимым казахстанским клубом писателей.
- Андрей, расскажите, чем уникальна современная казахстанская литература?
- Современная казахстанская литература уникальна тем, что она не старается копировать Запад. Так как наша страна молодая, и мы попали в то время, когда всё уже написано и изобретено, нам нет смысла писать нового "Гарри Поттера". Казахи, и в целом казахстанцы, очень хорошо сегодня чувствуют свой национальный код и хотят наверстать упущенное. К примеру, мы практически не имели права на слово во времена Советского союза, поэтому у нас сегодня так мало исторической и художественной литературы, какой может похвастаться та же Россия. Задача казахстанских авторов, и это не указка, а они действительно так чувствуют – писать про свой дом во всех смыслах и жанрах. И, как я могу наблюдать, у нас это неплохо получается. Если посмотреть на любой вид искусства нашего современного общества, то можно заметить, что как-то всё быстро и успешно у нас получается: в кино, музыке, клипмейкинге и литературе. Наверное, нам много есть о чём рассказать и эта энергия сейчас направлена только туда.
- Как развивается отечественная литература? Какие есть тенденции?
- Тенденции, скорее всего, присутствуют в жанрах. А сама литература Казахстана находится ещё в состоянии развития. Безусловно, авторы есть, их много, и они пишут, но пока мы не видим громких имён и головокружительного успеха кого-то из авторов. Точно могу заверить, что есть тенденция именно писать. А это уже хорошая перспектива на то, чтобы ожидать вскоре чего-то по-настоящему великого.
Сегодня более популярен жанр художественной литературы young adult. Это современная художественная проза для подростков, но её в большинстве читают взрослые. Выходят сериалы про жизнь подростков и их проблемы, тоже самое и в литературе. Если говорить об интересе издательств, то многие сейчас начали смотреть в эту сторону. Также популярной остаётся детская литература. Но нужно отметить, что есть небольшой дефицит именно в казахскоязычной детской литературе: сказки, рассказы, развивающие истории.
Популярным остаётся также жанр нон-фикшн, это бизнес литература, образовательная, мотивационная, про саморазвитие и психологию. Также сегодня есть очень много молодых ребят, подростков, которые пишут, рисуют и издают комиксы. Это, скорее всего, такой неумирающий жанр. У нас есть много издательств, которые поддерживают авторов комиксов. Героями зачастую являются казахстанские батыры из национальной истории. Это интересно читать.
Сегодня художественная литература не сказать, что отошла на второй план, но напечатанной и изданной её очень много. Мы очень легко можем найти фантастику, детективы и романы в библиотеках и книжных магазинах. Но литературы про дело, о том как жить и уметь, развивающей литературы не так много. Поэтому у людей есть такой запрос. Поэтому так популярны курсы, школы, тренинговые центры, бизнес здесь хорошо развивается. Это всё тоже влияет на литературу. Казахстанских авторов в нон-фикшн сейчас уже много. Тут в принципе всё неплохо, и многие издательства готовы рассматривать эту литературу.
- Есть ли разница в развитии русскоязычной и казахскоязычной литературы?
- Конечно, и разница огромная. Во-первых, для русскоязычной литературы всё настроено и поставлено на рельсы: маркетплейсы, потенциальные читатели по всему СНГ, образовательный материал для авторов. Казахскоязычным приходится сложнее. Их поле для старта и развития меньше, так как потенциальные читатели есть только в одной стране, и мы снова упираемся в их количество. Переведённой литературы на казахский язык мало, чтобы люди могли читать не только нашу, но и мировую классику.
- Каких выдающихся современных авторов вы можете назвать?
- Выдающимися их, наверное, сделает время и сами читатели. Но мне больше нравится подмечать успехи авторов с точки зрения менеджерской работы: что автор сделал для своего успеха; что он смог изменить на рынке; как он повлиял на других своих коллег. Определённо в этом плане могу отметить Данияра Сугралинова.
- С какими трудностями сталкиваются отечественные авторы?
- Их настолько много, что проще сказать, с какими сложностями автор не сталкивается. Во-первых, население нашей страны ещё маленькое, и если брать в расчёт долю, которая активно читает, то это будет всего лишь 1,5-2 процента. Издательский рынок тоже достаточно скромен, чтобы рассчитывать на него и иметь хотя бы средние шансы на то, чтобы тебя издали. И это не вина издательств, таков рынок. Государство не так охотно смотрит в сторону писателей: мало грантов, неработающие союзы, устаревший взгляд на профессию. Именно поэтому многие авторы, в частности молодые, печатаются самиздатом. Затратно, но зато самостоятельно.
Есть ещё одна большая проблема: когда автор издаёт свою книгу, самиздатом или через какое-нибудь небольшое издательство, в дальнейшем остаётся вопрос о реализации. В каком книжном магазине, на какой платформе это будет продаваться. Если говорить про электронные платформы, то казахстанских таковых нет. Пока что это все российские или украинские. А если говорить о книжных магазинах, то они готовы брать большие партии книг, чтобы им было выгодно продавать. Чаще всего эти магазины ждут, чтобы автор тоже очень сильно помогал продажам. Если, например, продажи идут плохо, а автор ещё и начинающий, то скорее всего магазин просто вернёт книги. Это на самом деле большая проблема, потому что автор - он художник, он написал, и его дело вроде бы закончилось, но он вынужден сегодня заниматься менеджерской работой. Но мы видим, что многие этого не делают и не умеют. В итоге получается, что книги не продаются.
Автор также должен иметь какой-либо бэкграунд, свою аудиторию, чтобы быть гарантом продаж книг. Многие крупные книжные сети скептически относятся к казахстанским авторам, потому что не уверены в продажах. Какой-либо поддержки или энтузиазма от всех этих магазинов абсолютно нет. Потому что они в этом не заинтересованы. Им на самом деле без разницы продавать Стивена Кинга, или какого-либо казахстанского автора. Главное, чтобы продавалось. Поэтому книжные магазины или издательства очень редко берут ответственность за развитие казахстанской литературы.
- Можно ли зарабатывать одной только литературной деятельностью?
- Скорее всего нет, по крайней мере сразу. Стать читаемым, успешным, узнаваемым и тем более зарабатывающим автором довольно сложно. И так не только в Казахстане. Я, как человек пришедший в это дело из сферы бизнес-образования, точно могу сказать, что книга – это стартап. Она может быть интересной, яркой, классной, но по каким-то причинам не выстрелить. Здесь важно принимать во внимание много сопутствующих моментов: работает ли автор над пиаром своего имени и книги; есть ли в его проекте маркетинг; думает ли он о том, как монетизировать проект помимо самой книги.
Вы же знаете, что есть стереотип о том, что писатели – это интроверты до мозга костей. Так вот, в большинстве случаев это правда. Именно поэтому популярными и успешными в разных смыслах становятся единицы.
- Как помогает государство в популяризации казахстанской литературы?
- Какой-то бюджет всё таки выделяется. На что он тратится - сказать не смогу. Хотя, предположить можно: пропагандистская литература, книги о городах и нашей стране, бесконечное перепечатывание классики. Не утверждаю, что всё это не нужно, но на современников обращают внимание редко. Зайдите в любую городскую библиотеку. Там тонны книг классиков, которые сегодня почему-то тиражируются снова и снова. Может было бы просто взять этот фонд, а деньги тратить на что-то коммерчески успешное.
-
Trend news
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 12:13 382
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 10:46 428
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 810
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 744
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 1348
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 522
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 755
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 678
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 1449
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 6941
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 8310
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1281
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 876
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 936
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 773
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 2030
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 714
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 960
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 1489
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 974
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1079
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1059
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 24801
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 2070
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 1072
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1240
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 913
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1700
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 12857
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 18868
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1822
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1228
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15007
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2065
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1429
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12725
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1266
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1815
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1475
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1739
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1525
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2213
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1429
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3270
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 7003
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1378
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 19722
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1312
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1489
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1495
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3837
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 21969
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 6117
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1953
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1360
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1336
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7875
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1757
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 15193
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1576
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1627
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1660
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 3202
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4685
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10675
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4857
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2398
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1843
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 3158
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 8283
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2533
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 2000
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 17684
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 2234
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 2516
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 2395
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5930
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 2108
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 2195
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 2185
-
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 10:32 377
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 469
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 505
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 532
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 666
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 756
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 678
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 943
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 922
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 689
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 738
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 928
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 641
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 826
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 642
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 896
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 1017
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 977
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 988
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 833
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 1035
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 895
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 719
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 865
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 2870
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1259
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 988
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1099
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1306
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1081
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1178
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1360
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1391
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1269
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1202
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1401
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1354
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1574
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1635
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1424
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1447
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1617
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2409
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1454
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1749
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1828
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2008
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1806
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2673
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2375
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2183
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2184
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2535
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2516
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2166
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2722
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2352
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 4297
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2802
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2630
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2664
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7599
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2824
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2920
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2899
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 3270
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2827
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3654
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 3205
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 3208
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3804
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3456
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 3224
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3969
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3862
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3795
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3622
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 4424
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4726
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 4193