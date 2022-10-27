Что курят наши дети? Вся правда об электронных сигаретах

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Проверяют ли в Казахстане содержание электронных сигарет, которые сейчас можно увидеть в руках парней и девушек на улице и работе, и даже у детей в школах? Эти устройства открыто продаются и заявляется, что они не содержат никотина и потому безвредны. Но так ли это?

Ведь если нет, то детям их использовать нельзя. Но сейчас их продают абсолютно всем. Мы провели эксперимент. Сын моей знакомой обошёл четыре магазина, где рядом с чупа-чупсами и жвачками стояла и картонная коробка с электронными сигаретами. В трёх из четырёх магазинах электронные сигареты ему продали. Хотя мальчику всего 12 лет, и старше своего возраста он явно не выглядит. Продавцы и не стали задумываться, продать подростку электронные сигареты или нет. При этом в четвёртом магазине мальчику не продали электронные сигареты потому, что появилась новость об атырауских школьниках, "парящих" на детской площадке. Вероятнее всего продавец попросту испугалась что это проверка и её накажут.

"Пытаюсь побороть, но пока не сильно успешно"

Наша героиня Сюзанна курит электронные сигареты уже два года. Говорит, за это время стала по-настоящему зависима от них.

"Я с девятого класса начала курить обычные сигареты, 3-4 года их курила. Затем я устроилась на работу и мне было неудобно выходить на улицу на перекур и я однажды купила электронную сигарету. А ещё мне было очень сложно прятаться от мамы. Потому что был резкий запах, а она противница сигарет. По этой причине я перешла на электронные сигареты. Сначала я не думала, что это зависимость. Я курила их на работе, дома, когда мамы нет. Перепробовала очень много видов, курила и одноразовые, и многоразовые, и два года я от них уже зависима. Когда я перестаю курить, у меня начинается реальная ломка. Даже если у меня будут последние деньги, я куплю себе электронку. Даже был такой случай: до зарплаты оставалось около двух недель, у меня оставались 5000 тенге и я пошла на 3,5 тысячи купила себе электронную сигарету. Я осознаю, что я зависима, пытаюсь это побороть, но пока не сильно успешно. Электронки сейчас доступны, их легко купить, они интересны дизайном, их легко спрятать, можно сказать, что это флешка или ещё что-то. Они вкусные и намного легче обычных сигарет. Но я знаю, что там глицерин и он вредный. Но отказаться не могу", - говорит Сюзанна.

"Зависимость очень быстро наступает"

Что содержится в электронных сигаретах, точно сказать не берётся никто. Врачи говорят, есть всего пара соединений, которые точно присутствуют в электронках.

"Ещё нет достоверных данных и серьёзных исследований, которые подтвердили бы, что электронные сигареты или вейпы безвредны. Я как нарколог скажу: неизвестно, что в их составе, хотя их рекламируют и говорят, что там содержится лишь пропиленгликоль или глицерин, различные ароматизаторы. Пропиленгликоль содержится во многих продуктах бытовой химии. . То есть мы не можем сказать, что оно не безопасное или что может быть опасным. А при процессе сгорания глицерина получаются канцерогенные вещества. А различные ароматизаторы могут в любое время вызвать аллергическую реакцию, отёк легких, дыхательных путей, крапивницу", - говорит врач-нарколог Раушан Баймурунова.

Говорят, что в электронных сигаретах нет никотина. Но почему они вызывают привыкание?

"Были случаи, когда родители приводили школьников, которые употребляли всё это. И родители, конечно, об этом не знали. А электронные сигареты негативно воздействуют на нервную систему. Их пары, компоненты раздражают верхние и нижние дыхательные пути, потому что при сгорании образуются канцерогены, которые в будущем могут привести к раку лёгких и других органов. А ещё никотин вызывает привыкание. Бывали случаи, когда родители приводили ребенка, а у него уже зависимость от электронных сигарет. От электронных сигарет зависимость очень быстро наступает. В них небольшая доза никотина. Нет факта, чтобы человек погиб от употребления электронными сигаретами, но могут быть заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы", - говорит нарколог.

Бизнес против запретов

А как контролируют содержание вейпов и электронных сигарет? Проект технического регламента на никотинсодержащую продукцию уже разработан, говорит Розалина Ермекпаева, руководитель управления контроля за техрегламентами к непродовольственным товарам комитета министерства здравоохранения РК. Разработан он в рамках Евразийского экономического союза, а разработчиком является Армения. В данный момент проект техрегламента находится на публичном обсуждении до 30 ноября 2022 года. Он предполагает регулирование электронных систем доставки никотина, ну или электронных сигарет и вейпов. Работа, по словам специалиста, идёт с прошлого года.

"В начале должно быть публичное обсуждение, потом все предложения, замечания будут приняты или отклонены. Есть там есть определённый порядок. Технический регламент должен быть вынесен на заседание консультативного комитета, коллегию Евразийской экономической комиссии. И должен быть утверждён Советом Евразийской экономической комиссии. Но, конечно, процесс это не настолько быстрый, потому что он рассматривается пятью странами. И, естественно, даже внутри каждой страны есть разное видение. Например, министерство здравоохранения Казахстана категорически против, чтобы этим техническим регламентом регулировались изделия с нагреваемым табаком. В силу того, что стики содержат табачную смесь, то данная продукция должна регулироваться тридцать пятым техническим регламентом, который регулирует табачные изделия", - говорит специалист.

"Получается, сейчас техрегламента на никотинсодержащую продукцию нет. Это и вейпы, и изделия с нагреваемым табаком. С 1 июля этого года в силу вступили два стандарта на вейпы, которыми нормируется содержание никотина в жидкости, и стандарт, позволяющий определить содержание никотина, пропиленгликоля, глицерина и воды в вейпах. В данное время необходимо, чтобы испытательные центры прошли аккредитацию на данные стандарты и уже в дальнейшем после получения этой аккредитации лаборатории смогут проводить эти испытания. А сами предприниматели могут подтверждать соответствие этой продукции вот этим стандартам в виде добровольной сертификации, декларации. Сейчас, во всяком случае, есть стандарты, и в соответствии с законом о регулировании вполне можно подтвердить соответствие стандарту этой продукции. Но это пока носит добровольный характер, а обязательный будет только тогда, когда уже вступит в силу технический регламент, и продукция обязана будет соответствовать всем требованиям, которые будут в нем регламентированы", - говорит Розалина Ермекпаева, руководитель управления контроля за техрегламентами к непродовольственным товарам комитета министерства здравоохранения РК.

Обязать предпринимателя проверить вейпы на содержание невозможно. Но кто согласится проверять свою продукцию, рискуя остаться без выручки в случае, если запрещённых веществ в вейпах окажется больше нормы?

"Бизнес, конечно, против запретов. И при том, что клиницисты и пульмонологи объясняют, что с аэрозолями при парении поступает маслянистая жидкость в лёгкие, хотя априори в лёгкие не должна поступать жидкость. А эта жидкость, она ещё и маслянистая, оседает на клетках альвеол. При постоянном потреблении этой продукции они перестают выполнять свою функцию, то есть лёгкие перестают дышать. Сейчас Минздрав и депутаты согласны с тем, что надо запретить их, потому что их потребляют дети. Самое опасное это то, что потребляют именно они, потому что лёгкие уже ничем не вылечишь. Там только трансплантация может помочь. А представляете, насколько это дорогостоящая процедура. Но кроме этого надо иметь ещё и донорские лёгкие", - говорит специалист.

Специалист говорит, дети не понимают всей опасности использования вейпов.

"Например, в институте Хопкинса установили 2000 наименований химических веществ, из которых есть те, которые мы даже не знаем? Поэтому это очень опасно. До полного изучения необходимо защитить наше население, прежде всего, от потребления. они не являются альтернативой сигаретам, они ещё хуже. Это заведомо вредная опасная продукция. Если сейчас существует запрет на свободную выкладку сигарет, то вейпы стоят на прилавках. Почему они привлекательны для подростков, родители же не слышат запаха, ничего нет, а лёгкие с каждым днём страдают всё больше. Мне приводил пример пульмонолог, привели на приём девочку четырёх лет с астмой. Оказывается, папа парил и во время беременности мамы, и на протяжении вот этих четырёх лет. Ребёнок этим дышал и у неё развилась астма", - говорит Розалина Ермекпаева.

"У нас уже второй год работает горячая линия, мы даём ссылки на разные источники, где рассказывается об электронных сигаретах. Сейчас разработан национальный стандарт, но он не обязателен. Поэтому мы говорим что необходим технический регламент. Раньше они вообще ничем не регламентировались. Сейчас код ввоза поменялся на электронные сигареты и сейчас этот вид облагается акцизами и мы имеем право на полную достоверную информация, в том числе о вреде продукции. Стандарт не обязательный, но при этом потребитель имеет право потребовать сертификат. Если сертификата нет, то это недобросовестный предприниматель, который не хочет проверять продукцию, которую завозит, а у нас такой продукции не производится. Сейчас, если это подакцизный товар, то его нужно будет провозить через таможню, легально, растамаживаться, уплачивать акциз, наносить необходимую информацию для потребителя", - говорит Светлана Романовская, председатель правления Лиги потребителей Казахстана.

Что будет после введения акциза, а главное, как будут наказывать тех, кто будет продавать электронные сигареты по "серым схемам", покажет время.