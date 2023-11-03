Что Казахстан экспортирует в страны Организации тюркских государств

В Минторговли назвали основные товары экспорта из Казахстана в страны ОТГ, а также перечислили какие товары импортируются в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По информации Минторговли, товарооборот между Казахстаном и странами Организации тюркских государств за январь-август 2023 года составил 8,1 млрд. долларов.

Основными товарами экспорта из Казахстана в страны ОТГ являются: нефть сырая - $1,3 млрд, пшеница - $655,4 млн, медь и катоды из меди - $640,2 млн, алюминий необработанный - $221,2 млн, нефтепродукты - $214,1 млн, полуфабрикаты из нелегированной стали - $184,7 млн, цинк необработанный - $120,2 млн, мука пшеничная или пшенично-ржаная - $113,2 млн, удобрения минеральные смешанные - $105,3 млн, воды, включая минеральные и газированные, с сахаром - $102,9 млн.

Основными товарами импорта в Казахстан из стран ОТГ являются: кузова для автомобилей - $262,7 млн, двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием - $129,4 млн, руды и концентраты драгоценных металлов - $120,3 млн, одежда женская текстильная - $59,8 млн, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи - $53,9 млн, нефтепродукты - $53,1 млн, части и принадлежности для автомобилей и тракторов - $43 млн.