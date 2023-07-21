Что известно о матери, повесившейся на глазах у детей в Алматы

Фото: pixabay.com

В Алматы выясняют, что толкнуло мать троих детей на суицид. Молодая женщина повесилась в своей квартире на глазах у маленьких дочерей. Одна из них позвала на помощь соседей, но было уже поздно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Я слышала, одна девочка кричала с третьего этажа: "Помогите, помогите! Мама умерла, мама умерла!" Одна девчонка проходила, я ее позвала, я говорю: "Пойдемте посмотрим, мне как-то одной страшно зайти посмотреть". Я зашла с ней вместе, увидела Айпири – вот эта девушка, женщина, повешенная на трубе на потолке", - рассказала соседка погибшей Нургуль Аликпаева.

ЧП случилось вечером в спальном районе. Очевидцы рассказывают, женщина повесилась на турнике в прихожей. В тот момент дома находились младшая дочь, которой только вчера исполнился год, и средняя. Старшая гостила у дедушки.

О погибшей известно, что она гражданка Кыргызстана, ей было 29. В Алматы близких родственников у нее нет. По словам соседей, муж старше жены на 15 лет. Говорят, он не уделял должного внимания детям и поднимал на супругу руку. В полиции завели дело по статье "Доведение до самоубийства". Все обстоятельства изучают следователи.

"Со слов ее знакомых, подруг, соседей, что она периодически подвергалась бытовому насилию, избиению. Она несколько раз ловила мужа на измене. Было такое, что муж ее выгонял на неделю. Она жаловалась девочкам, что муж забирает детские пособия. То есть не дает ей денег, и она вынуждена сама кормить. Она швея была, какие-то заказы принимала. Пекла, продавала", - сообщила Жибек Аменова.

Напомним, женщина покончила с собой в Алматы на глазах у детей.