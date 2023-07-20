Женщина покончила с собой в Алматы на глазах у детей

Женщина повесилась на глазах у троих своих детей в Алматы, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пост в Facebook.

"Сегодня большое горе в моем дворе молодая красивая очень хорошая девушка... До каких пор молодые женщины будут кончать свою жизнь суицидом? Даже дети не удержали ее! Сегодня моя соседка молодая красивая женщина, мать троих детей повесилась в квартире на глазах у своих детей", - говорится в публикации Жибек Аменовой.

"Со слов жителей дома и соседей она периодически подвергалась бытовому насилию... Утверждать не могу. Следствие разберётся. Однако просто так люди не уходят...Требую взять эту ситуацию на контроль и провести объективное полное расследование", - написала Аменова.

В полиции Алматы пока не прокомментировали сообщение.

Правозащитница Дина Тансари сообщила, что погибшая родом из Кыргызстана, в Алматы у неё не было близких.

По словам соседей, она подвергалась насилию в семью.