Что говорят задержанные террористы из "Крокуса" на допросе

Фото: Кадр видео допроса задержанного по подозрению в теракте в "Крокусе"

Задержанный по подозрению в теракте в "Крокусе" признался, что прилетел из Турции 4 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Подозреваемый рассказал, что кураторы дали задание убивать всех людей в зале, за это ему предлагали полмиллиона рублей.

Задержанному 28 лет. Он плохо говорит по-русски.

Мужчина объяснил, что в "Крокус Сити Холле" стрелял в людей за деньги, "где-то полмиллиона рублей". За "работу" он получил пока половину суммы на карту. Оружие им предоставили.

Заказчики сами нашли мужчину около месяца назад, связь держали через Telegram. В мессенджере подозреваемый слушал проповеди. Ему написал помощник проповедника. Никаких данных об этом человеке задержанный предоставить не смог.

Напомним, 22 марта вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 115 человек. В больницы попал 121 человек, погибли трое детей.