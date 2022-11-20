Лента новостей
- Потомок Абая принял участие в президентских выборах 12:06 35
- Выборы президента: Как голосуют акимы в регионах Казахстана 11:48 101
- Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен отдал свой голос на выборах 11:39 118
- Салтанат Турсынбекова проголосовала на выборах президента 11:30 186
- Что говорят международные наблюдатели о выборах президента в Казахстане 11:30 121
- Акимы трёх мегаполисов отдали свои голоса на выборах президента 11:20 129
- Будем следить за прозрачностью: международные наблюдатели высказались о выборах в РК 11:12 145
- Москва, Токио, Сеул - казахстанцы голосуют в разных уголках Земли 11:10 134
- На выборах в Шымкенте проголосовала 102-летняя жительница 10:55 166
- Токаев высказался о своих конкурентах на президентских выборах 10:51 200
- 76-летний аксакал из Актау пришёл на выборы в национальной одежде 10:40 192
- ЦИК РК: 2 792 962 казахстанца проголосовали на выборах 10:15 333
- "Мы должны принять Закон о возврате незаконно вывезенных капиталов" - Токаев 10:03 296
- "Правительству не обязательно уходить в отставку" - Президент РК 09:41 439
- "AnadoluJet" запустила рейсы между Алматой и Анкарой 09:40 299
- Спикер Мажилиса проголосовал на президенстких выборах 09:35 245
- "Полагаю, что несколько партий получат регистрацию до начала парламентских выборов" - Токаев 09:20 273
- Каракат Абден пришла на выборы вместе с родителями 09:18 387
- Интерес к выборам в Казахстане огромный – наблюдатель от МПА СНГ 09:00 286
- Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах президента 08:58 333
- Маулен Ашимбаев проголосовал на выборах президента 08:43 296
- Кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах 08:37 277
- Более 10 тысяч избирательных участков приступили к голосованию - ЦИК 08:18 302
- Премьер Казахстана отдал свой голос на выборах президента 08:03 299
- С шоу дронов и салюта начался чемпионат мира по футболу в Катаре 08:00 332
- Государственный советник Ерлан Карин проголосовал на выборах президента 07:42 333
- Жигули Дайрабаев пришёл на выборы вместе с внуками 07:39 407
- В Казахстане начали работу 8150 избирательных участков 07:25 506
- Юзернейм @news в Telegram продали за рекордную сумму 06:52 308
- Стартовали выборы президента Казахстана 06:08 392
- В Казахстане появится первый учебно-тренировочный комплекс для водолазов 05:33 318
- На некоторых дорогах Астаны изменили скоростной режим 04:49 340
- Инвесторы из Швейцарии хотят построить в Мангистау три рыбоводных комплекса 03:22 502
- Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ начнутся 21 ноября 02:25 482
- Работники посольства РК в Украине проголосуют в Польше 01:37 359
- Карантинные ограничения ужесточили в Пекине 00:53 481
- В Алматы высадили сад в форме трёх букв 00:10 571
- Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана 19.11.2022 546
- Казахстанские школьники стали призёрами Всемирной олимпиады по робототехнике 19.11.2022 462
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 1946
- Авиарейс Усть-Каменогорск — Семей — Урджар возобновили после реконструкции взлётной полосы 19.11.2022 311
- Эффект газификации: потребление угля в Астане снизилось на 25 процентов 19.11.2022 502
- Новая цифровая платформа снизит коррупционные риски для фермеров — Минсельхоз 19.11.2022 390
- Ключи от квартир, клуб и меморандум. Какие важные события произошли в Абайской области 19.11.2022 364
- "Барыс" проиграл дома хабаровскому "Амуру" 19.11.2022 293
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 587
- Главы центризбиркомов из разных стран оценили подготовку к выборам в Казахстане 19.11.2022 420
- Глава "Байтерека" отказался от российского гражданства 19.11.2022 873
- FIFA QATAR 2022: показ чемпионата мира по футболу презентовали в столице 19.11.2022 422
- Ряд спортивных центров и Дворец школьников строят в Астане 19.11.2022 559
- Ветер, туман, гололёд: какой будет погода в Казахстане 20 ноября 19.11.2022 408
- Выплаты по потере кормильца увеличатся в Казахстане 19.11.2022 517
- Дети из села Жыланды смогут заниматься робототехникой благодаря новой школе в Абайской области 19.11.2022 393
- 20 лет в розыске: задержан подозреваемый в убийстве иностранец 19.11.2022 1128
- О том, как сделать дороги Алматы безопасными для пешеходов, рассказал эксперт 19.11.2022 1303
- Рыбакина претендует на награду "Игрок года" 19.11.2022 523
- Ближе к природе: каким будет новый экопарк в Астане 19.11.2022 379
- Спасатели рискнули жизнями ради замерзающих лебедей в СКО 19.11.2022 428
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 1617
- Бездомная семейчанка спасла старинный купеческий особняк в центре города 19.11.2022 1699
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 905
- Как не стать жертвой мошенников при трудоустройстве за границей — советы эксперта 19.11.2022 460
- Взял деньги за ремонт и исчез. Столичный участковый помог карагандинке вернуть деньги 19.11.2022 579
- Взрыв в школьной котельной Аршалы: скончался один из пострадавших 19.11.2022 533
- Гулял с пистолетом: страдающий ДЦП житель Талдыкоргана переполошил соцсети 19.11.2022 535
- В новое здание переехал Казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова в СКО 19.11.2022 393
- Как цифровой тенге и криптовалюты изменят жизнь казахстанцев. Интервью с представителем Binance 19.11.2022 681
- Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает расти 19.11.2022 518
- Прикрывался родственными связями: Антикор объявил в розыск Байсеитова 19.11.2022 550
- Некоторые активы железнодорожной инфраструктуры в Казахстане передадут в госсобственность 19.11.2022 615
- Самолёт с 53 бездомными собаками потерпел крушение в США 19.11.2022 577
- В Петропавловске брошенную турецкими инвесторами больницу достроят за бюджетные деньги 19.11.2022 1016
- Риддерскую ТЭЦ могут передать инвесторам 19.11.2022 604
- Все школы Акмолинской области проверят после взрыва котельной в Аршалы 19.11.2022 554
- Всего 17 млн тенге штрафов заплатили владельцы большегрузов за разбитые дороги ВКО 19.11.2022 488
- Фируза Шарипова досрочно выиграла второй бой в ММА 19.11.2022 789
- Павлодарский водоканал незаконно обогатился на 177 миллионов тенге 19.11.2022 481
- В Усть-Каменогорске по жалобам горожан проверят, чем подсыпают дороги 19.11.2022 507
- 1 млн тенге похитила домработница у больной женщины в Темиртау 19.11.2022 740
- В больницах, воинских частях и Дворце культуры открыты избирательные участки в Акмолинской области 18.11.2022 799
Что говорят международные наблюдатели о выборах президента в Казахстане
Международные наблюдатели отмечают высокую организацию проведения выборов президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"На тех избирательных участках, на которых мы побывали, всё очень качественно организовано, члены избирательных комиссий подготовлены. Национальные наблюдатели знают и понимают, что они должны увидеть, какие нарушения возможные они должны будут зафиксировать. На данный момент ни одного нарушения не увидели ни мы, ни национальные наблюдатели, у которых нам удалось спросить об этих нарушениях", - сообщил генеральный секретарь – руководитель секретариата совета межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.
В качестве международного наблюдателя на выборах президента Казахстана также присутствует и заместитель председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Дилрабо Мансури.
Она отметила, что избиратели приходят на участки в праздничном настроении.
"Ровно в семь часов мы наблюдали как отрылся избирательный участок. Я хочу отметить, что была даже очередь, была проявлена активность избирателей. Мы также наблюдали праздничное настроение.
В семь часов на открытии участка прозвучал гимн Республики Казахстан и все дальнейшие процедуры полностью соответствовали законодательству РК и международным стандартам по проведению выборов".
Дилрабо Мансури добавила, что избирательные участки, в которых побывали наблюдатели от межпарламентской ассамблеи СНГ, были хорошо подготовлены и все требования для голосования соблюдались.
-
Trend news
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 1918
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 583
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 1614
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 902
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 18035
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 35507
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 1112
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 15930
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 3957
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 8576
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3194
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2324
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2331
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9205
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41187
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2109
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1732
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11448
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2606
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18793
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4060
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2989
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4355
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8472
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6638
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2593
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10330
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2225
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2311
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3087
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34897
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3074
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4299
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2899
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3954
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4176
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 44381
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2619
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58957
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14902
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 18335
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3704
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3585
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4614
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4785
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6095
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13995
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7255
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90116
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6155
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5672
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14564
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7873
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4564
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4915
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34706
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5697
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6809
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13822
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12927
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9659
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302321
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10183
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9480
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26713
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 10002
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9737
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16801
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12373
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12141
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13832
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30271
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11858
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15591
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 23123
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13620
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 14096
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10961
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 31049
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 11037
-
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1102
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1217
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1324
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1478
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1179
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1553
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1339
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1501
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1449
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1586
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1779
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1619
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1793
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1987
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 2002
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2202
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2685
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 3010
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2666
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2923
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2802
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2919
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2938
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2723
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3191
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3411
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3134
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21368
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3447
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3295
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3309
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8406
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 4049
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14364
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12531
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12531
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13134
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12097
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16434
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13214
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14632
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15622
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15300
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12843
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13278
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30865
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14273
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16902
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13349
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14560
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15224
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16523
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14647
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16633
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16167
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17353
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17243
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33868
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17706
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18711
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18331
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19221
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19156
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28450
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18635
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25932
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36686
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20410
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27263
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25200
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26915
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22990
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24592
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22899
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22453
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22430
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 38134
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24497
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22563
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27813