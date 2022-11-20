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  • Что говорят международные наблюдатели о выборах президента в Казахстане
BaigeNews.kz Сегодня, 11:30
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Сегодня, 11:30
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Фото: BaigeNews.kz

Что говорят международные наблюдатели о выборах президента в Казахстане

Международные наблюдатели отмечают высокую организацию проведения выборов президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"На тех избирательных участках, на которых мы побывали, всё очень качественно организовано, члены избирательных комиссий подготовлены. Национальные наблюдатели знают и понимают, что они должны увидеть, какие нарушения возможные они должны будут зафиксировать. На данный момент ни одного нарушения не увидели ни мы, ни национальные наблюдатели, у которых нам удалось спросить об этих нарушениях", - сообщил генеральный секретарь – руководитель секретариата совета межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

В качестве международного наблюдателя на выборах президента Казахстана также присутствует и заместитель председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Дилрабо Мансури.

Она отметила, что избиратели приходят на участки в праздничном настроении.

"Ровно в семь часов мы наблюдали как отрылся избирательный участок. Я хочу отметить, что была даже очередь, была проявлена активность избирателей. Мы также наблюдали праздничное настроение.

В семь часов на открытии участка прозвучал гимн Республики Казахстан и все дальнейшие процедуры полностью соответствовали законодательству РК и международным стандартам по проведению выборов".

Дилрабо Мансури добавила, что избирательные участки, в которых побывали наблюдатели от межпарламентской ассамблеи СНГ, были хорошо подготовлены и все требования для голосования соблюдались.

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#выборы в президенты #наблюдатели
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 11:30
121
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