Что дороже золота - о загадках Северного Казахстана рассказали археологи

Фото: пресс-служба Кozybayev University

55 лет прошло с тех пор, как местные археологи начали изучать загадки Северного Казахстана. За полвека ими были совершены удивительные открытия, изучены уникальные памятники древности: Ботай, Байкара, Баганаты, Ак-Ирий, Кызыл-Оба…

Более 40 лет Северо-Казахстанской экспедицией руководит известный ученый, заслуженный профессор СКУ им. М. Козыбаева Анатолий Плешаков. Ему в июле исполнилось 70 лет.



Отпраздновать две серьезные даты решили с размахом, организовав в августе выездной научно-практический семинар на открытой площадке археологического памятника Ак-Ирий в селе Долматово Кызылжарского района. Здесь археологи показали раскоп летнего сезона 2022-го года и реконструированные мастерские эпохи раннего железного века. Прошли выставки археологических находок, керамики и украшений бронзового и железного века.

А позже корреспондент BaigeNews.kz встретился с юбиляром.



Осознанный выбор

Анатолий Плешаков рассказал, что для него всё начиналось в далёком 68-м году.

"Мне было 16, когда впервые выехал на раскопки вместе с Виктором Зайбертом, впоследствии ставшим ученым с мировым именем. Для него та экспедиция стала второй, он уже был студентом пединститута. Доктор исторических наук Геннадий Зданович в то время преподавал в этом учебном заведении, а еще организовал детский кружок "Юный археолог" в школе, где я учился. Геннадий Зданович был ответственен за все летние выезды археологов. Тогда нам хотелось приключений и полевой романтики, даже и представить не могли, что в 1980-м году получится сделать сенсационное открытие - доказать, что именно в Северном Казахстане впервые была одомашнена лошадь гораздо раньше, чем до этого предполагали ученые. "Ботай" перевернул все, — рассказал Анатолий Андреевич.

По воспоминаниям Плешакова, старшие классы школы были временем приключений.

"Мечталось об удивительных находках. Поэтому, получив школьный аттестат, я без раздумий отправился на исторический факультет местного вуза. И ни разу не пожалел об этом. Это был осознанный выбор", — продолжает археолог.

А в Петропавловске сложилась хорошая школа историков. В научный оборот вошли даже не отдельные археологические находки и памятники, а целые культуры. Мир узнал Атбасарскую, Ботайскую, Петровскую, Саргаринскую культуры. Немалую лепту в это внес и юбиляр.



Исследования Плешакова широко известны в научных кругах. Им опубликовано около двухсот научных трудов, в том числе несколько монографий и учебных пособий.

С 1999 по 2010 годы он заведовал кафедрой "История Казахстана и археология" в самом крупном вузе Петропавловска, а сейчас руководит организацией и проведением музейной и археологической практик, возглавляет Центр изучения историко-культурного наследия Великой степи.



Заслуги Анатолия Плешакова как ученого и педагога отмечены многочисленными благодарственными письмами и наградами международного значения. Но это не мешает ему оставаться простым, искренним и влюбленным в свое дело человеком.

Рассказывает об археологии он увлеченно, избегая сложных словесных конструкций и скучной терминологии, коими обычно перегружен любой учебник по истории. Слушать его интересно…

"Вы знаете, у многих детей есть мечта - найти клад, что-то интересное. Такую мечту мне удалось осуществить, и этот клад дороже золота – сотни тысяч артефактов! Моей самой первой находкой были осколки керамического сосуда бронзового века… А сколько их еще впереди! Здесь, в Долматово, копать ещё и копать. Работы на два века хватит, — улыбается Анатолий Андреевич и поясняет, что "Ак-Ирий" в переводе с иранского означает "Белый рай". Это самое северное городище древних саков. Оно было очень грамотно построено. С трех сторон его защищали обрывы, а с четвертой – ров, земляной вал и частокол. Это была, наверное, неприступная по тем временам крепость. В том, что здесь есть что покопать, мы знали еще полвека назад. Но раскопки городища начались только в 2004-м. Предполагается, что две с половиной тысячи лет назад люди в этих местах занимались плавкой металла. Остатки больших печей найдены и в этот полевой сезон, а еще изделия вторичной обработки, ножи, фрагменты жилищ.

В 2023 году "Белый рай" превратится в музей. Планируется проводить экскурсии, погружая североказахстанцев в каменный, бронзовый, ранний железный века.





Мужчина должен уметь многое

Работа ученого никогда не страшила, выживать в полевых условиях он умеет. Не раз приходилось попадать в экстремальные ситуации. Анатолий Андреевич вспомнил историю: с другом поздней осенью они заблудились в тайге, ходили охотиться. В лесу плутали несколько часов.

"Тогда было даже не определить по солнцу, куда мы двигаемся, свежим выпавшим снегом запорошило наши следы… Ориентировался по своему внутреннему компасу, он у меня работает безотказно. Друг тогда уже паниковать начал, а я сохранял спокойствие, хотя страшно было очень, — рассказывает археолог. - А вообще, чтобы сохранять самообладание в любых непредвиденных обстоятельствах, нужно быть сведущим во многих сферах. Я постоянно чему-то учусь. Мужчина должен уметь многое, а археолог - тем более".

Дверь в прошлое

Занятость у Анатолия Андреевича и сейчас плотная, но он не жалуется. Километры вскопанной земли, мозоли на ладонях, беспокойные ночи, гигабайты информации о минувшем, погребенном в курганы, помогли добраться до истины, получить доказательную базу и прочный фактаж.

С каждым найденным артефактом все шире и шире открываются двери в богатую историю наших древних, как оказалось, весьма смышленых земляков, которым не только удалось приручить своенравных степных скакунов, но и в остальных жизненно-важных делах преуспеть…



Здесь вспоминается, как об этом увлеченно рассказывал коллега и друг Анатолия Андреевича - доктор исторических наук, профессор археологии, ученый, читавший лекции в университетах Оксфорда, Кембриджа, Эдинбурга, Белфаста - Виктор Зайберт (посчастливилось быть знакомой с ним лично):

"В те далекие времена наши земляки имели возможность отведать, к примеру, консервы… Их "готовили" в круглых ямах. В них закладывалось мясо, закрывалась сверху травой, загрунтовывалась глиной, а после сверху жглись костры, чтобы не осталось кислорода. Кроме того, древние североказахстанцы умело экономили дрова и грамотно сохраняли тепло в своих жилищах. На тлеющие угли надевался так называемый купол, сделанный из тала и обмазанный глиной. Тепло и уют сохранялся длительное время.

Питались древние в основном кониной (в год два человека съедали одну лошадь). Дабы спасти своих главных кормильцев от джута, племена даже выработали специальную систему их выпаса.

В условиях суровых реалий жизни, капризного климата люди гибли от болезней. По костям определили, что они страдали всякого рода хворями.

Однако духом не падали и даже находили время для отдыха. Возможно, найденные фаланги костей с гравировками использовались в качестве предметов для игр, амулетов и гаданий.

Древние поклонялись культу коня, луны, солнца. Прослеживается у них и интерес к медицине и парапсихологии. Вспомнить хотя бы знаменитый череп с высверленными отверстиями. Уже тогда умели делать трепанацию! Хотя манипуляции в этой части головы, где находятся все жизненно важные нервные окончания, в наше время могут вызвать мгновенную смерть. Ботайцы, видимо, в вопросах медицины ушли далеко вперед. Предполагалось, что череп, найденный в одном из древних захоронений, принадлежал шаману и колдунье в одном лице, потому что пол определить невозможно, имеются признаки и женского, и мужского.

Зачастую невозможно представить себе технологии, которые были использованы в те времена.

Все значительные и малые открытия первых коневодов внедрялись в повседневную практику, закреплялись в процессе традиционного воспитания, передавались из поколения в поколение на протяжении тысячелетий и распространялись по степным и лесостепным просторам Евразии…"





Общее дело

"Теперь наша цель - восстановить полную картину образа жизни североказахстанцев тех эпох, — говорит Анатолий Плешаков. - И возможности для этого имеются. Инновационные технологии и современные методы полевых и лабораторных исследований стали активно применяться в научной сфере".

По словам ученого, сейчас удается точно и быстро определять типы, функции и возраст артефактов. Новые горизонты в получении информации открылись и благодаря применению медико-биологических методов при изучении органических остатков на стенках сосудов и других находках.

"В этом году открывается новый учебно-лабораторный корпус, это окажет большую поддержку нашим археологическим исследованиям. Планируется приобретение цифровых археологических, антропологических и этнографических исследовательских лабораторий", — отмечает ученый и дополняет, что на базе вуза будут действовать филиалы Института истории и этнологии имени Шокана Уалиханова и Института археологии имени Алкея Маргулана.

А ещё проведена реконструкция музея Северо-Казахстанского университета, в нём подготовлен зал, посвященный памяти Виктора Зайберта. Его имя также будет присвоено одной из аудиторий. Для нас всех его уход минувшей весной стал невосполнимой утратой… И основная задача - продолжать наше с ним общее дело. Ведь Северо-Казахстанская земля таит в себе еще столько загадок...

Фото предоставлено пресс-службой Кozybayev University