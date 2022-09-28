Что делать, если вас выгоняют из съёмной квартиры, посоветовал министр юстиции

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Если арендатору резко повысили цену либо решили выселить из жилья, есть способ защитить свои права, передаёт BaigeNews.kz. Министр юстиции Канат Мусин отметил, что есть четыре основания, по которым арендодатель может расторгнуть сделку, однако среди них нет причины, когда он не согласен со стоимостью аренды.

"Если возникают споры о найме жилья, и они не были урегулированы сторонами между собой, то этот спор подлежит урегулированию в судебном порядке. Надо обращаться в суд за защитой своих прав", - посоветовал Канат Мусин в кулуарах Мажилиса.

Отстоять свои права есть шанс, даже если не было письменного договора.

"Договор имущественного найма, в том числе найма жилья, согласно гражданскому законодательству должен заключаться в письменном виде. Но, к сожалению, зачастую бывает, когда договоры заключаются устно без соблюдения письменной формы сделки. Тем не менее, это не препятствует обращению гражданина в суд за защитой своих прав. Шансы безусловно есть, но зависит от тех доказательств, которые он представит суду. (...) Возможно, существует какая-то переписка, может быть, в мессенджерах. Они ведь как-то договаривались. Есть свидетели. То есть людям надо использовать все имеющиеся способы, чтобы в суде доказать, что их права были нарушены тем, что наймодатель изменил условия договора. Вообще наймодатель может изменить стоимость аренды, это его полное право, поскольку это его имущество, но в договорах, как правило, указывается, когда и за какой период заблаговременно должна быть другая сторона уведомлена о том, что арендная плата повышается, чтобы элементарно у них было время подготовиться к смене арендного помещения. Это принцип добропорядочности", - сказал министр.

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