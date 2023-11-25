Что делается для развития креативной индустрии в Казахстане

В своей предвыборной программе "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость дальнейшего усиления поддержки молодёжи и активного развития в республике креативной индустрии. Что делается для этого в стране, сообщается в материале Primeminister.kz.

"Молодёжь является главной движущей силой изменений в обществе. Наша молодежь стремится и готова принимать деятельное участие в судьбе страны. Мы должны создавать все условия для конструктивного взаимодействия институтов власти и талантливых, активных представителей нового поколения", – указано в предвыборной программе.

Для повышения вклада молодых людей в развитие экономики и страны в целом главой государства были отмечены конкретные шаги и меры поддержки. В частности, это касается новой концепции и закона о молодёжной политике, льготного кредитования предпринимателей из числа молодежи, организации международных фестивалей молодых талантов в области музыки, кино, театра, литературы, digital-графики и других.

По инициативе главы государства представителям молодёжи ежегодно присуждаются гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары" в размере 3 млн тенге по таким направлениям, как "Наука", "Культура", "Информационные технологии", "Бизнес" и "Медиа".

Для продвижения креативной индустрии за рубежом до конца года будет организовано участие казахстанских художников и ремесленников в 5 международных арт-ярмарках в Австрии, Голландии, Турции, Франции и Швейцарии. Также планируется участие в международной выставке Berlin Bazaar, куда будут приглашены представители креативной отрасли.

Ведётся работа по проведению акселератора и питчингов творческих (креативных) индустрий в городах Казахстана. Первый пилотный питчинг креативных проектов прошел в декабре прошлого года в Астане. На нем инвесторам было представлено более 100 проектов от представителей креативных индустрий Астаны, Алматы, Караганды, Шымкента и Талдыкоргана. По итогам мероприятия отобраны 10 самых лучших проектов. Второй питчинг проведен в январе текущего года.

В рамках отдельного пакета мер поддержки в каждом областном и крупном городе РК ведется работа по формированию центров развития креативной индустрии. В рамках них казахстанцы смогут получить консультации насчет коммерциализации своих продуктов.

Запущен образовательный проект "Создание будущего", который включает в себя обучающие программы в сфере креативных индустрий на казахском и русском языках. В данном проекте принимают участие такие вузы, как AlmaU, КазНУ им. Аль-Фараби, НАО "Международный университет туризма и гостеприимства", Казахстанско-Американский свободный университет, Карагандинский университет "Казпотребсоюз" и др. Отличительной чертой проекта является изучение целей устойчивого развития и поиск решений по их достижению через креативные индустрии.

Ведется работа по открытию креативных хабов в Астане, Алматы и Шымкенте. Также прорабатывается вопрос создания креативных хабов в сфере цифрового искусства на базе Музея энергии будущее Nur Alem и Дворца мира и согласия (Пирамида).

В рамках обеспечения новых проектов финансированием прорабатывается создание венчурного фонда поддержки креативных индустрий с возможностью привлечения иностранных инвестиций.

Для развития культурной и креативной индустрии в регионах открыты новые центры инновационного творчества. Они станут платформой для реализации различных творческих и культурных инициатив.

В целях поддержки детского творчества и образования ведется работа по увеличению охвата детей бесплатным дополнительным образованием до 25% к 2025 году. Это будет способствовать раскрытию потенциала молодых талантов и развитию культурной сферы в целом.

С целью содействия детскому спорту и творчеству внедряется информационная система, позволяющая родителям записывать своих детей в бесплатные спортивные и творческие секции и кружки. Это делает доступ к таким занятиям более удобным и прозрачным.

Для разностороннего развития детей открываются творческие и образовательные студии. Среди них студии научно-технического, художественно-эстетического творчества и профориентации, что способствует развитию различных аспектов детской креативности.

В целях поддержки молодых талантов проводятся разножанровые международные конкурсы и фестивали. Всего в течение года запланировано проведение 29 таких мероприятий. На сегодня состоялись уже свыше 20 международных фестивалей и конкурсов. Среди них фестиваль "Жыршылар термешiлер", VI Международный фестиваль кукольных театров "Ортеке", Международный фестиваль "Опералия", Международный конкурс вокалистов имени Бибигуль Тулегеновой, Международный фестиваль искусств Alem Saz и другие. Остальные будут организованы до конца года.

Реализуется комплекс мер по активизации волонтерского движения. По итогам 9 месяцев работы республиканского фронт-офиса и 20 региональных фронт-офисов организовано более 3 тыс. мероприятий с участием более 210 тыс. волонтеров. По итогам деятельности единого Call-центра по информированию населения о волонтерстве обработано более 2 тыс. обращений.

Ведется реализация 54 волонтерских проектов, среди которых Birgemiz saylyq, Birgemiz bilim, Birgemiz asyl mura, Birgemiz qamqor и т.д. В рамках данных проектов реализовано 240 малых грантов для волонтеров и волонтерских организаций на сумму 72 млн тенге. Оказано свыше 1,2 тыс. консультаций для желающих стать волонтерами, обучено более 10 тыс. волонтеров, создано 30 инициативных групп. Параллельно с этим в регионах внедряется Стандарт государственной поддержки волонтерской деятельности.

В июле этого года проведен Международный форум волонтеров, который стал одним из крупнейших тематических мероприятий. В нем приняли участие делегаты из зарубежных стран, в том числе из Азербайджана, ОАЭ, Италии, Катара, Китая, Нидерландов, Турции, Финляндии и т.д., а также из регионов Казахстана. Пленарную сессию форума посетил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Результатом форума стало открытие совместно с акиматом Астаны и ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" Международного центра волонтерства. Он, в частности, займется вопросами проведения Года добровольческих движений в СНГ (2024 год), подготовкой мероприятий к проведению Волонтерского слета СВМДА (2024 год) и Международного года мобилизации волонтеров (2026 год).

В целях поощрения волонтеров и организаций в октябре запущен конкурс на соискание международной премии "Волонтер года". Награждение победителей пройдет в рамках празднования Международного дня волонтеров 5 декабря.

Проводится работа по разработке Дорожной карты развития и поддержки волонтерства в РК на 2024-2026 годы.

В целях укрепления межэтнического единства и межконфессионального согласия реализуется соответствующая дорожная карта. В текущем году запланировано 17 мероприятий, из которых 12 уже проведено, еще 5 будут организованы в ближайшее время.

В этом году структурами Ассамблеи народа Казахстана проведено более 10 тыс. мероприятий. Охват населения составил свыше 1 млн человек. В этой работе приняли участие 1,5 тысячи этнокультурных объединений и их филиалов.