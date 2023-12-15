ЧС в Жамбылской области: пять тысяч человек спасли из снежного плена за двое суток

В Жамбылской области за двое суток было спасено пять тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

По данным акимата, 15 декабря спасено 2413 человек, в том числе 90 детей. человек. Около 600 человек вернулись домой, 1 813 были размещены в пунктах обогрева, а трое граждан доставлены в Кордайскую районную центральную больницу, их состояние оценивается, как стабильное.

В ведомстве отметили, что спасательные работы не прекращаются, сейчас организована линия экстренной помощи областного управления МЧС.

В настоящее время в Кордайском и Шуском районах организовано дополнительно девять пунктов обогрева на 825 мест. Задействованы 171 человек и 76 единиц техники. На блокпостах выставлены наряды полиции.

Для восстановления линий электропередачи ТОО "Жамбылские электрические сети" мобилизовано 23 аварийно-спасательных отряда и 27 единиц специальной техники. Аварии на газопроводах не зарегистрированы, действуют в штатном режиме.

По причине ЧС на участке "Шу-Отар" простаивало 11 пассажирских поездов. В настоящее время по информации транспортной прокуратуры Шуского района пассажирские поезда начали движение, обстановка на контроле.

"Ситуация в остальных населённых пунктах вследствие погодных условий, остаётся стабильной", - отметили в акимате.

Отметим, решением акима Жамбылской области Ербола Карашукеева 14 декабря 2023 года объявлена ЧС природного характера местного масштаба на территории Кордайского и Шуского районов.