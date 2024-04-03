ЧС природного характера объявили в Петропавловске
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Проект постановления "Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба в Петропавловске" опубликован на сайте "Открытые НПА". Аким областного центра Серик Мухамедиев подписал документ в связи с аварией на канализационном коллекторе по улице Абая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
Решение об объявлении ЧС принято 2 апреля на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В пояснительной записке сообщают, что целью объявления ЧС является ликвидация последствий обрушения канализационного коллектора по улице Абая, а также ликвидация последствий подтопления частного сектора.
Авария произошла несколько дней назад. В результате повреждения 800-миллиметровой трубы коллектора прямо на проезжей части обвалился асфальт. Территорию перекрыли.
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