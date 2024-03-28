ЧС объявили в Мугалжарском районе Актюбинской области

С 28 марта в Мугалжарском районе Актюбинской области объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил аким района Дархан Ермаганбетов.

"Принимаются меры по ликвидации чрезвычайной ситуации", - сообщил аким.

По данным МЧС, с 21 марта в регионе откачано 498 122 кубометров воды, уложено 40 735 мешкотар, подвезено 4 817 тонн инертных материалов.

"Из зоны подтопления эвакуировано 831 человек из них 376 детей. Они находятся во временных пунктах и у родственников. Также эвакуировано 129 голов крупного рогатого скота", - уточнили в ведомстве.

В работах задействованы порядка 1 800 человек личного состава и более 500 единиц техники.