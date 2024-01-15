  • 15 Января, 11:56
  • BAIGENEWS

ЧС местного масштаба планируют объявить в Павлодаре и Темиртау

Сегодня, 11:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
tainaprirody.ru Сегодня, 11:16
Сегодня, 11:16
84
Фото: tainaprirody.ru

Чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба планируют объявить в Павлодаре, Темиртау и близлежащих к этим городам населённых пунктах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Открытые НПА".

Чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба планируют объявить в Темиртау, сельском округе Аксу-Аюлы, поселке Акшатау Шетского района, в сёлах Курма и Агрогородок Карагандинской области.

Также чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба планируют ввести в Павлодаре, в сёлах Жетекши, Мойылды, Павлодарское и Кенжекольском сельском округе.

В настоящий момент законопроекты находятся на стадии обсуждения.

Самое читаемое

Наверх