ЧС местного масштаба планируют объявить в Павлодаре и Темиртау
Сегодня, 11:16
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Сегодня, 11:16Сегодня, 11:16
84Фото: tainaprirody.ru
Чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба планируют объявить в Павлодаре, Темиртау и близлежащих к этим городам населённых пунктах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Открытые НПА".
Чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба планируют объявить в Темиртау, сельском округе Аксу-Аюлы, поселке Акшатау Шетского района, в сёлах Курма и Агрогородок Карагандинской области.
Также чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба планируют ввести в Павлодаре, в сёлах Жетекши, Мойылды, Павлодарское и Кенжекольском сельском округе.
В настоящий момент законопроекты находятся на стадии обсуждения.