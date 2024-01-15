ЧС местного масштаба планируют объявить в Павлодаре и Темиртау

Чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба планируют объявить в Павлодаре, Темиртау и близлежащих к этим городам населённых пунктах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Открытые НПА".

Чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба планируют объявить в Темиртау, сельском округе Аксу-Аюлы, поселке Акшатау Шетского района, в сёлах Курма и Агрогородок Карагандинской области.

Также чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба планируют ввести в Павлодаре, в сёлах Жетекши, Мойылды, Павлодарское и Кенжекольском сельском округе.

В настоящий момент законопроекты находятся на стадии обсуждения.