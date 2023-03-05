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  • ЧП с пассажирским поездом в Актюбинской области расследует полиция
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 14:41
202
Сегодня, 14:41
202
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ЧП с пассажирским поездом в Актюбинской области расследует полиция

Уголовное дело завели по факту столкновения локомотива с тепловозом пассажирского поезда в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"5 марта в 10:20 минут по станции Берчугур произошло столкновение маневрового локомотива с тепловозом пассажирского поезда сообщением Бишкек – Самара. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Кандыагаш части 1 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железно дорожного транспорта. В настоящее время проводится расследование", — говорится в сообщении.

Напомним, по предварительным данным, в поезде находились 200 пассажиров: граждане Кыргызстана, России и Казахстана, работники КТЖ.  В аварии никто не пострадал.

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#сход вагонов #поезд #Актюбинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:41
202
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