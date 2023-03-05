ЧП с пассажирским поездом в Актюбинской области расследует полиция

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Уголовное дело завели по факту столкновения локомотива с тепловозом пассажирского поезда в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"5 марта в 10:20 минут по станции Берчугур произошло столкновение маневрового локомотива с тепловозом пассажирского поезда сообщением Бишкек – Самара. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Линейного отдела полиции на станции Кандыагаш части 1 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железно дорожного транспорта. В настоящее время проводится расследование", — говорится в сообщении.

Напомним, по предварительным данным, в поезде находились 200 пассажиров: граждане Кыргызстана, России и Казахстана, работники КТЖ. В аварии никто не пострадал.