ЧМ-2022 по футболу в Катаре: где смотреть прямую трансляцию

Фото: Getty Images

В воскресенье, 20 ноября, состоится церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передаёт BaigeNews.kz.

В Казахстане церемонию открытия мундиала в прямом эфире покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport. Начало в 20:45 по времени Астаны.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В нём примут участие 32 команды со всех континентов. Матчи состоятся на восьми стадионах в пяти городах Катара.