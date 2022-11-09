Члены ЦИК проверили готовность к выборам в Шымкенте, Жетысуской и Туркестанской областях

Члены Центризбиркома посетили с рабочей поездкой Шымкент, Жетісу и Туркестанскую область. В регионах они провели семинары-совещания для представителей территориальных и участковых избирательных комиссий, местных исполнительных органов, предвыборных штабов кандидатов, уполномоченных госорганов, правоохранительных органов и СМИ, передаёт BaigeNews.kz.

Гостей ознакомили с ходом подготовительной работы к выборам Президента Республики Казахстан.

Руководитель аппарата акима Шымкента Габит Мауленкулов сообщил, что в мегаполисе насчитывается 312 избирательных участков, количество избирателей составляет 634 818 человек. Списки 30 октября переданы избиркомам, а 4 ноября представлены на ознакомление гражданам. Проводится масштабная работа по информированию населения о предстоящих выборах. В городе установлено 28 LED экранов и 122 баннера о выборах.

Избирателей с инвалидностью, нуждающихся в особых условиях при голосовании, в Шымкента 7 514 человек. На всех избирательных участках есть специальные пандусы для граждан, тактильные полосы для слабовидящих, специальные уголки и другое необходимое оборудование. В день голосования будет организована работа 28 "инватакси" и 53 социальных такси.

В рамках электорального обучения 2 382 члена избирательных комиссий прошли тестирование и получили сертификаты.

В работе семинара и практическом тренинге в Шымкенте также приняли участие представители Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Прокуроры информировали собравшихся о надзоре за соблюдением законности участниками избирательного процесса, обеспечении правопорядка на избирательных участках в день голосования.

Председатель ТИК Туркестанской области Алибек Умаралиев сообщил, что всего по области в списки избирателей включены 1 163 860 граждан. По уточнению избирательного участка в сall-центр поступило 2 139 звонков, 8 211 запросов получили через Телеграмм-бот.

По словам руководителя аппарата акимата Туркестанской области Ауелхана Тургымбекова в регионе проводится активная информационно-разъяснительная работа. На телевидении вышло 4 180 материалов, на сайтах – 1 985, в печатных СМИ - 817, в соцсетях – 53 494 материала.

В Туркестанской области 60 329 человек с инвалидностью имеют активное избирательное право. Участки, где пройдёт голосование, обеспечены пандусами и тактильными указателями. В день выборов людей с инвалидностью в области будет обслуживать 36 инватакси и 42 социальных такси. Для слабослышащих граждан на избирательные участки планируется привлечение 101 специалиста жестового языка.

Замруководителя аппарата акима области Жетісу Бахытгуль Нусипова сообщила, что в области 447 избирательных участков, численность избирателей - 445 762 человека. В районах и городах функционирует 21 сall-центр, в которые поступило около 300 звонков от граждан. Запущены Telegram-бот и онлайн сервис "Проверь себя в списках избирателей", которыми воспользовались 12 908 граждан.

Всего в области 1915 избирателей с инвалидностью, которым необходимы особые условия при голосовании. Все помещения для голосования расположены на первых этажах зданий, на 397 избирательных участках имеются пандусы. В день выборов планируется организовать работу 24 машин службы "Инватакси".

После члены ЦИК провели тренинги для территориальных и участковых избирательных комиссий.