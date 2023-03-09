Члены "Ак жол" встретились с коллективом компании "Мерусарии и К" в Павлодаре

Сегодня члены Республиканского штаба Берик Дюсембинов, Дмитрий Васильев, кандидат по одномандатному округу от демпартии "Ак жол" Фуат Сатыбаев, кандидаты в депутаты в местный маслихат провели встречу с коллективом ТОО "Мерусарии и К" в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Акжоловцы" презентовали политическую программу партии и остановились на пунктах борьбы с коррупцией, перехода к Парламентской Республике.

Также были подняты вопросы касательно высоких процентов ипотечных кредитов, безработицы, отраслевых ставок НДС, возврат средств из офшоров, борьбы с инфляцией и завышенных цен на жилье.

​После ознакомления с предвыборной программой партии кандидаты рассказали о проделанной работе в Парламенте. Работники задавали интересующие их вопросы. Многих интересовали вопросы социальной справедливости, закон "о банкротстве физических лиц" и честные выборы.

Один из работников задал вопрос о недостаточном количестве независимых наблюдателей, подчеркнув то, что люди перестали верить в честность выборов, так как практика показывает, что часто бывает вброс бюллетеней или их заполняют вместо людей, которые не пришли на избирательные участки.

"Мы предлагаем в целях обеспечения открытости и прозрачности выборного процесса, ввести видеомониторинг всех процедур на избирательных участках в день голосования. Также рассмотреть вопрос о введении электронного голосования. В наше время мы все делаем через телефон. Многие избиратели не желают стоять в очередях в день голосования и не реализуют своё право выбора. Пока мы не введем эти пункты мы не узнаем реальных цифр проголосовавших", - сказал Берик Дюсембинов.

Кандидаты призвали собравшихся прийти 19 марта на избирательные участки и сделать свой выбор, хотя бы для того, чтобы бюллетени не использовали для вброса и не фальсифицировали выборы. А самым правильным выбором будет проголосовать за Демпартию "Ак жол".