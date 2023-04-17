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"Читала Абая в оригинале". Как педагог Анастасия Кравченко учит казахстанцев госязыку
Анастасия Кравченко – педагог из Кокшетау, в совершенстве владеет государственным языком. В интервью корреспонденту BaigeNews.kz девушка рассказала, как выучила казахский, и поделилась советами для тех, кто только планирует это сделать.
До семи лет Анастасия жила в Кокшетау, окончила первый класс на русском. А потом, так сложились обстоятельства, попала в детский дом в городе Акколь. Учёбу пришлось продолжать уже на казахском.
"Директор Вера Ковалёва организовала казахские классы. Причём те, кто постарше, продолжили учиться на русском, а вот малыши – с 1 по 4 классы – стали первооткрывателями. Я казахский не знала совсем, но деваться было некуда. Зато сегодня я очень благодарна за такую инициативу Вере Степановне, её, к несчастью, уже нет в живых. Она была уверена, что знание государственного языка откроет перед нами все двери, станет нашим безусловным козырем – в хорошем смысле. И была очень права", – отметила А. Кравченко.
По окончании четвёртого класса Настя уверенно говорила на казахском, знала много слов, отлично разбиралась в грамматике. В старшем звене читала в оригинале отечественную литературу – Абая, Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Беимбета Майлина и других. Регулярно участвовала и занимала призовые места в олимпиадах на знание госязыка среди представителей некоренных национальностей.
"Мне очень повезло: я полностью окунулась в казахоязычную среду, где все думают и говорят на казахском. Плюс я была маленькая и впитывала её, эту среду, как губка, становясь частью языковой культуры. Поэтому никаких трудностей не возникало", – рассуждает героиня.
Девятый класс Настя окончила с красным аттестатом, одиннадцатый – на "хорошо" и "отлично". Поступила в Казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина в Кокшетау, на специальность "Дошкольное обучение и образование". Там как раз заработала новая образовательная программа прикладного бакалавриата, которая даёт возможность студентам, поступившим сюда после 11 класса и желающим получить потом высшее, учиться в университете всего два года. Девушка этим шансом воспользовалась и продолжила обучение в Кокшетауском университете имени Ш. Уалиханова. Параллельно Анастасия работала в детском саду "Зерек".
"Здесь я прошла свои первые боевые крещения, – с улыбкой говорит молодой педагог. – Работать с малышами непросто и очень ответственно. Впрочем, сегодня нелегко приходится в целом в системе образования, потому что с одной стороны родители, с другой – ребятишки", – поделилась собеседница.
Анастасия Кравченко – педагог творческий и в своей дошкольной практике часто опиралась на авторскую методику Вячеслава Воскобовича, одного из первооткрывателей в сфере развивающих игр для малышей. Впрочем, они подходят как для дошколят, так и для учеников школы. Главная её особенность – в возможности для ребят раскрывать в играх свой творческий потенциал. К слову, сами игры имеют "сказочную", волшебную основу, интригуют детей и "провоцируют" их проявлять разные скрытые таланты, оригинальность и нестандартное мышление.
Отметим, несмотря на молодость, Анастасия Кравченко уже выступает как тренер для коллег, разрабатывая и проводя для воспитателей мастер-классы. Продолжает участвовать в языковых конкурсах и традиционно становится обладателем Гран-при или призовых мест.
Два года подряд она выступала на республиканской августовской конференции – на чистейшем казахском. И этот факт в первую очередь привлёк внимание слушателей. Последнее оказалось весьма полезным, потому что говорила педагог об актуальных проблемах в сфере дошкольного образования.
"Эта отрасль до недавнего времени частенько оставалась немного в стороне. Между тем, детсады нуждались в усилении материальной базы, ведь во многих не хватает элементарно игрушек, также обучающего материала. Оплату труда было сложно назвать адекватной затрачиваемым энергоресурсам и огромной ответственности. Об этом говорили и другие спикеры, мнения схожи. С прошлого года были внесены изменения, которые коснулись повышения зарплат сотрудникам, финансирования дошкольных организаций, укрепления их материальной базы. В целом внимания к этой сфере стало больше. И это очень радует", – призналась учитель.
По её мнению, корни актуальной проблемы незнания или слабого знания казахского часто кроются в семье.
"Во многих семьях, у большинства, дома русскоязычная среда. Поэтому нередки такие ситуации: родители приводят малыша в детсад со словами "Мы все дома говорим на русском, но хотим, чтобы наш ребёнок знал казахский". Этим они полностью снимают с себя всякую ответственность и перекладывают её на воспитателей. В детсаду малыша обучают языку, но из-за того, что дома совсем нет общения на казахском, он остаётся, застревает где-то посередине. То есть толком не знает ни русский, ни государственный. Из-за слабой языковой подготовки ребёнок потом в школе плохо учится, ведь ему тяжело воспринимать информацию. А материал к тому же всё более усложняется", – пояснила педагог.
Она советует включать малышам мультфильмы на казахском, читать сказки. Но прежде всего – говорить с ним. Выучить язык, находясь внутри разговорной среды, гораздо легче. Яркий пример тому – сама героиня. Поэтому Анастасия призывает взрослых начинать учить государственный самим, причём уже сегодня. Этим они окажут своим детям огромную услугу. Впрочем, часто ей удаётся мотивировать горожан одним своим появлением.
"В моей практике немало историй, когда родители, обращаясь ко мне на русском и получая ответ на родном им языке, смущались. И обещали "взяться" за себя", – улыбается девушка.
Вот уже второй год Анастасия Кравченко преподаёт в родном колледже: пригласили после окончания университета.
"Знать государственный язык в Казахстане, не будучи казахом, – очень благодарно. Это отличный социальный лифт, и примеров тому в нашей стране очень много. Но мне, если честно, до сих пор непонятно неизменное удивление и даже восхищение. Каждый гражданин обязан знать официальный язык своего государства, это правило действует во всём мире", – заключила молодой педагог.
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