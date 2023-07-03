Число жертв педофилов продолжает расти в стране

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В Казахстане в отношении детей и подростков, не достигших совершеннолетия, выросло число изнасилований, краж, насильственных действия сексуального характера, также фиксировались случаи хулиганства и развращения малолетних, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Отметим, в разрезе статей чаще всего фиксировались такие правонарушения, от которых пострадали дети, как половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (158 случаев) и нарушение правил дорожного движения (также 158 случаев).

"За январь-май текущего года было зарегистрировано 1080 правонарушений в отношении несовершеннолетних, на 7,6 процента больше, чем годом ранее. В том числе 1008 правонарушений составили преступления, 72 - проступки. Среди преступлений большая часть пришлась на правонарушения средней тяжести: 364 случая. На тяжкие правонарушения пришлось 252 случая, на особо тяжкие - 198 случаев, на правонарушения небольшой тяжести - 194 случая", - сообщают аналитики.

Для справки: за первые пять месяцев прошлого года в отношении несовершеннолетних было совершено 1004 правонарушения, на 4,6 процента меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего правонарушений в отношении детей зарегистрировали в Туркестанской области: 100 правонарушений против 101 случая годом ранее.

Также заметное количество правонарушений также зарегистрировано в Алматы (89 случаев, плюс 15,6 процента за год) и Алматинской области (86 случаев, минус 23,2 процента). Меньше всего правонарушений в секторе отмечено в Улытауской (15 случаев), Северо-Казахстанской (26 случаев) и Павлодарской (33 случая) областях.

Наибольший рост количества правонарушений в отношении детей зафиксирован в Мангистауской области (сразу на 67,6 процента за год, до 57 случаев), а наибольшее сокращение - в Павлодарской области (на 29,8 процента).

Наибольшее количество правонарушений против несовершеннолетних пришлось на уголовные правонарушения против личности: 556 случаев за январь–май текущего года против 559 годом ранее.

Кроме того, "популярны" у преступников правонарушения против собственности (205 правонарушений, плюс 9,6 процента за год) и транспортные уголовные правонарушения (165 правонарушений, плюс 17,9 процента).