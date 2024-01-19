Число желающих стать госслужащими выросло в 2,7 раза за год в Казахстане

В агентстве РК по делам государственной службы заявили, что количество участников в конкурсах по новой системе увеличилось в 2,7 раза, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что новый алгоритм отбора на государственную службу был апробирован в прошлом году в Агентстве по делам государственной службы, в министерствах транспорта, промышленности и строительства, торговли и интеграции, а также акиматах Акмолинской области и Шымкента.

По словам председателя АДГС Дархана Жазыкбая, в 1246 конкурсах, проведенных в государственных органах, где был запущен пилот, приняли участие 5815 кандидатов, из них 652 были признаны победителями.

Он отметил, что число участников в конкурсах по новой системе увеличилось в 2,7 раза (4,6 человека) в сравнении с показателем отбора по старой системе (1,7 человека).

Жакызбай напомнил, что в этом году планируется поэтапное масштабирование новой системы отбора во всех государственных органах.

В ходе встречи было также отмечено, что в "е-Qyzmet" проведена интеграция со всеми важными информационными системами. В результате автоматизированы процессы получения информации о кандидате из других информационных систем, проверка наличия у него судимостей или причастности к другим нарушениям, проверка соответствия квалификационным требованиям. Это освобождает кандидатов на государственную службу от сбора ненужных документов.

При этом обновлены 24 модуля системы "е-Qyzmet". В систему внесена полная информация обо всех госорганах и разработана ее мобильная версия. В настоящее время число пользователей системы составляет порядка 88 тысяч государственных служащих.