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Сегодня, 08:44
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Число заразившихся COVID-19 за сутки выросло в Казахстане
В Казахстане выросло число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки с 24 до 35 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.
По данным ведомства, на второе ноября лечение от КВИ продолжают получать 811 человек (–664+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 65 пациентов, на амбулаторном уровне – 746 пациентов. Пневмонией с признаками коронавируса при отрицательном тесте заболели шесть казахстанцев.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- врачи оценивают состояние трёх пациентов как тяжёлое, в состоянии крайней степени тяжести находятся три пациента и один пациент подключен в аппаратуИВЛ.
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