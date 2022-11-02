Число заразившихся COVID-19 за сутки выросло в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане выросло число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки с 24 до 35 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, на второе ноября лечение от КВИ продолжают получать 811 человек (–664+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 65 пациентов, на амбулаторном уровне – 746 пациентов. Пневмонией с признаками коронавируса при отрицательном тесте заболели шесть казахстанцев.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- врачи оценивают состояние трёх пациентов как тяжёлое, в состоянии крайней степени тяжести находятся три пациента и один пациент подключен в аппаратуИВЛ.