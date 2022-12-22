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Сегодня, 08:25
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412Фото: pixabay.com
Число заражённых COVID-19 продолжает расти в Казахстане
По данным министерства здравоохранения, в Казахстане за сутки коронавирусом заразились 282 человека, ещё у 18 пневмония с признаками КВИ. Всего с начала пандемии в стране коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 1 400 950 человек, передаёт BaigeNews.kz.
По данным врачей, 22 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 414 человека (–2 291+ и 123 КВИ-), из них в стационарах находятся 311 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 103 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- состояние девяти пациентов врачи оценивают как тяжёлое, в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов, к аппарату ИВЛ подключены два пациента.
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