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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 08:25
412
Сегодня, 08:25
412
Фото: pixabay.com

Число заражённых COVID-19 продолжает расти в Казахстане

По данным министерства здравоохранения, в Казахстане за сутки коронавирусом заразились 282 человека, ещё у 18 пневмония с признаками КВИ. Всего с начала пандемии в стране коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у 1 400 950 человек, передаёт BaigeNews.kz.

По данным врачей, 22 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 414 человека (–2 291+ и 123 КВИ-), из них в стационарах находятся 311 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 103 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- состояние девяти пациентов врачи оценивают как тяжёлое, в состоянии крайней степени тяжести – пять  пациентов, к аппарату ИВЛ подключены два пациента. 

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:25
412
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