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inbusiness.kz Вчера, 08:31
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Фото: inbusiness.kz

Число заболевших КВИ снижается в Казахстане — МВК

Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 сообщает, что за сутки в Казахстане зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 158 случаев меньше, чем днем ранее, передает BaigeNews.

Статистика заражений:

Нур-Султан — 126,
 
Алматы — 61, 
 
Шымкент — 8, 
 
Акмолинская область — 68, 
 
Актюбинская область— 24, 
 
Алматинская область — 11,

Жетысуская область — 6,
 
Атырауская область — 16, 
 
Восточно-Казахстанская область — 10, 

Абайская область — 9,
 
Жамбылская область — 10, 
 
Западно-Казахстанская область — 60, 

Карагандинская область — 109, 

Улытауская область — 24,
 
Костанайская область — 59, 
 
Кызылординская область — 12, 
 
Мангистауская область — 17, 
 
Павлодарская область — 51, 
 
Северо-Казахстанская область — 53, 
 
Туркестанская область — 6. 
⠀ 

По данным МВК, все регионы Казахстана находятся в "зеленой зоне".

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#коронавирус #МВК
Вчера, 08:31
649
Журналист

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