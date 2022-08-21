Число заболевших КВИ снижается в Казахстане — МВК

Фото: inbusiness.kz

Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 сообщает, что за сутки в Казахстане зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 158 случаев меньше, чем днем ранее, передает BaigeNews.

Статистика заражений:

Нур-Султан — 126,



Алматы — 61,



Шымкент — 8,



Акмолинская область — 68,



Актюбинская область— 24,



Алматинская область — 11,

Жетысуская область — 6,



Атырауская область — 16,



Восточно-Казахстанская область — 10,

Абайская область — 9,



Жамбылская область — 10,



Западно-Казахстанская область — 60,

Карагандинская область — 109,

Улытауская область — 24,



Костанайская область — 59,



Кызылординская область — 12,



Мангистауская область — 17,



Павлодарская область — 51,



Северо-Казахстанская область — 53,



Туркестанская область — 6.

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По данным МВК, все регионы Казахстана находятся в "зеленой зоне".