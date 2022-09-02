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pixabay.com Сегодня, 08:36
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Фото: pixabay.com

Число случаев COVID-19 в Казахстане выросло за сутки вдвое

Больше всего заболевших в Нур-Султане, Акмолинской и Карагандинской областях.

В Казахстане первого сентября выявили 431 новый случай коронавирусной инфекции, что вдвое превышает показатели минувшего дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно данным МВК, за сутки коронавирусом заразились:

  • в Нур-Султане – 66,
  • в Алматы – 34,
  • в Шымкенте – 3,
  • в Акмолинской области – 53,
  • в Актюбинской области – 17,
  • в Алматинской области – 4,
  • в Жетысуской области – 7,
  • в Атырауской области – 11,
  • в ВКО – 9,
  • в Абайской области – 3,
  • в Жамбылской области – 13,
  • в ЗКО – 44,
  • в Карагандинской области – 46,
  • в Улытауской области – 2,
  • в Костанайской области – 41,
  • в Кызылординской области – 0,
  • в Мангистауской области – 13,
  • в Павлодарской области – 27,
  • в СКО – 36,
  • в Туркестанской области – 2. 

На второе сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 432 человек (–17 096+ и 336 КВИ-), из них в стационарах находится – 439 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 993 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – 11 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Побороть болезнь за минувшие 24 часа удалось 454 людям. 

Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1 389 120 случаев ковида. Общее число выздоровевших достигло 1 358 340 человек. 

Накануне коронавирусной инфекцией заразились 210 человек. 

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#статистика #коронавирус #КВИ #МВК
Сегодня, 08:36
187
Журналист

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