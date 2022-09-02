Число случаев COVID-19 в Казахстане выросло за сутки вдвое

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Больше всего заболевших в Нур-Султане, Акмолинской и Карагандинской областях.

В Казахстане первого сентября выявили 431 новый случай коронавирусной инфекции, что вдвое превышает показатели минувшего дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно данным МВК, за сутки коронавирусом заразились:

в Нур-Султане – 66,

в Алматы – 34,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 53,

в Актюбинской области – 17,

в Алматинской области – 4,

в Жетысуской области – 7,

в Атырауской области – 11,

в ВКО – 9,

в Абайской области – 3,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 44,

в Карагандинской области – 46,

в Улытауской области – 2,

в Костанайской области – 41,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 27,

в СКО – 36,

в Туркестанской области – 2.

На второе сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 432 человек (–17 096+ и 336 КВИ-), из них в стационарах находится – 439 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 993 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжёлом состоянии – 11 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Побороть болезнь за минувшие 24 часа удалось 454 людям.

Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1 389 120 случаев ковида. Общее число выздоровевших достигло 1 358 340 человек.

Накануне коронавирусной инфекцией заразились 210 человек.