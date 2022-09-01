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pixabay.com Сегодня, 08:35
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Фото: pixabay.com

210 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 31 августа в Казахстане сообщили в МВК по нераспространению Covid-19, передаёт BaigeNews.kz.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 388 689 случаев" — сообщили в МВК. 

За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 

  • в Нур-Султане – 46,
  • в Алматы – 30,
  • в Шымкенте – 2,
  • в Акмолинской области – 33,
  • в Актюбинской области – 8,
  • в Алматинской области – 3,
  • в Жетысуской области – 7,
  • в Атырауской области – 4,
  • в ВКО – 1,
  • в Абайской области – 1,
  • в Жамбылской области – 5,
  • в ЗКО – 7,
  • в Карагандинской области – 33,
  • в Улытауской области – 3,
  • в Костанайской области – 11,
  • в Кызылординской области – 1,
  • в Мангистауской области – 5,
  • в Павлодарской области – 5,
  • в СКО – 5,
  • в Туркестанской области – 0.

Выздоровели от коронавирусной инфекции 31 августа в Казахстане 577 человек. 

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#статистика #КВИ #коронавирус #МВК
Сегодня, 08:35
64
Журналист

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