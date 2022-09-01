210 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 31 августа в Казахстане сообщили в МВК по нераспространению Covid-19, передаёт BaigeNews.kz.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 388 689 случаев" — сообщили в МВК.

За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены:

в Нур-Султане – 46,

в Алматы – 30,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 33,

в Актюбинской области – 8,

в Алматинской области – 3,

в Жетысуской области – 7,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 1,

в Абайской области – 1,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 33,

в Улытауской области – 3,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 5,

в СКО – 5,

в Туркестанской области – 0.

Выздоровели от коронавирусной инфекции 31 августа в Казахстане 577 человек.