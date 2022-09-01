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Сегодня, 08:35
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210 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 31 августа в Казахстане сообщили в МВК по нераспространению Covid-19, передаёт BaigeNews.kz.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 388 689 случаев" — сообщили в МВК.
За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены:
- в Нур-Султане – 46,
- в Алматы – 30,
- в Шымкенте – 2,
- в Акмолинской области – 33,
- в Актюбинской области – 8,
- в Алматинской области – 3,
- в Жетысуской области – 7,
- в Атырауской области – 4,
- в ВКО – 1,
- в Абайской области – 1,
- в Жамбылской области – 5,
- в ЗКО – 7,
- в Карагандинской области – 33,
- в Улытауской области – 3,
- в Костанайской области – 11,
- в Кызылординской области – 1,
- в Мангистауской области – 5,
- в Павлодарской области – 5,
- в СКО – 5,
- в Туркестанской области – 0.
Выздоровели от коронавирусной инфекции 31 августа в Казахстане 577 человек.
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