Число сексуального насилия и издевательств над детьми растёт в Казахстане

Количество правонарушений в отношении детей и подростков выросло на 11 процентов за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

"В отношении несовершеннолетних в первом квартале текущего года зарегистрировали 633 правонарушения - на 10,9 процента больше, чем годом ранее. Для справки: в первом квартале 2022 года количество правонарушений в секторе показывало спад на 16,5 процента, до 571 случая, в 2021 году, напротив, показатель увеличился на 13,4 процента, до 684 случаев, а в 2020 году фиксировалось сокращение на 4 процента за год, до 603 случаев", - говорится в сообщении.

Больше всего правонарушений в отношении детей зарегистрировали в Туркестанской области: 67 случаев - на 6,3 процента больше, чем годом ранее. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматинская область и Алматы: 58 и 53 случая соответственно.

В отношении детей чаще всего регистрировали правонарушения против личности: 329 случаев - на 6,3 процента меньше, чем годом ранее. Далее идут правонарушения против собственности и транспортные уголовные правонарушения. Среди часто встречающихся правонарушений в отношении детей также регистрировались половые сношения или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, изнасилования, насильственные действия сексуального характера. Нередки были и случаи нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств и кражи.

Кроме того, в первом квартале текущего года в стране зарегистрировали 13,3 тысяч уголовных правонарушений в отношении женщин - на 14,8% меньше, чем годом ранее. Уменьшение количества правонарушений в секторе регистрируется несколько лет подряд.

В региональном разрезе наибольшее количество правонарушений в отношении женщин было зафиксировано в Алматы: 2,6 тысячи случаев - на треть меньше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались столица и Алматинская область: 1,8 тысячи и 1,1 тысяча правонарушений соответственно.

"В отношении женщин чаще всего совершались правонарушения против собственности: с начала года было зарегистрировано 11,5 тысячи случаев в секторе - на 14,5 процента меньше, чем годом ранее. Далее идут уголовные правонарушения против личности (732 случая, минус 27,2 процента) и транспортные уголовные правонарушения (368 случаев, плюс 1,7 процента). Женщины также страдали от мошеннических действий, краж, мелких хищений, нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, неисполнения обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонения от уплаты средств и т. д.", - добавили в