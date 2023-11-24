Число рейсов между Казахстаном и Китаем планируют увеличить до 30 в неделю по действующим и новым авиамаршрутам, выполняемым китайскими авиперевозчиками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан.

Представителями китайских авиакомпаний Air China, China Southern Airlines и Loong Airlines планируют увеличить число регулярных пассажирских рейсов в Казахстан.

China Southern Airlines с 23 января следующего года планирует открыть рейсы по новому маршруту Алматы – Пекин с частотой три рейса в неделю. При повышении спроса компания готова рассмотреть вопрос увеличения количества рейсов по действующим маршрутам из Алматы в Урумчи и Сиань, а также из Астаны в Урумчи с весенне-летнего сезона 2024 года.

Loong Airlines в декабре этого года увеличит количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы – Ханчжоу с трёх до четырёх в неделю. В случае повышения пассажиропотока в следующем году авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до семи в неделю. Также авиакомпания изучает вопрос открытия рейсов по авиамаршрутам Астана – Ханчжоу, Астана – Ченду и Алматы – Ченду в 2024 году.

Air Chinа рассматривает вопрос увеличения числа выполняемых рейсов с двух до трёх в неделю по маршруту Астана – Сиань – Пекин. Авиакомпания также рассмотривает вопрос выполнения третьего рейса в неделю напрямую между двумя столицами без посадки в Сиане.

В период весенне-летней навигации 2024 года ожидается, что число рейсов между странами, выполняемых китайскими авиакомпаниями, увеличится до 30 рейсов в неделю по действующим и новым авиамаршрутам.