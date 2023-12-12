Число рейсов между Астаной и Дохой могут увеличить до 7 раз в неделю

Вопросы развития торгово-экономического сотрудничества обсудили министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров и министр торговли и индустрии Государства Катар, шейх Мухаммад бен Хамад бен Касим Аль Тани, передаёт BaigeNews.kz.

Встреча прошла на полях XXI Доха форума, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики РК. Стороны отметили активность взаимного сотрудничества за последние годы и обсудили перспективы казахстанско-катарского взаимодействия.

В частности, на встрече речь шла об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Главы двух ведомств обсудили вопросы увеличения объема поставок казахстанских товаров в Катар. В настоящее время большое количество отечественных компаний заинтересованы в экспорте своих товаров на рынок арабской страны.

Отмечается, что разрабатывается проект строительства завода по глубокой переработке зерна в Акмолинской области. Также стороны обсудили возможности развития совместных проектов с участием QatarEnergy в газовой отрасли.

Также Алибек Куантыров встретился с министром финансов Катара Али бин Ахмед Аль Кувари. Глава нацэкономики РК подчеркнул, что в Казахстане для иностранных инвесторов предусмотрены различные налоговые и таможенные льготы.

"Сотрудничество в финансовой и инвестиционной сферах — важный элемент в экономических отношениях между нашими странами, — отметил он.

Также стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между РК и Катаром, в том числе по запуску рейсов между Астаной и Дохой до 7 раз в неделю.

Отдельно речь зашла о развитии туризма. Собеседники отметили значительный рост взаимного туристического потока между двумя странами.

На встрече с главой Катарского финансового центра Юсуфом Мохамедом Аль-Жайда рассмотрены вопросы активизации казахстанско-катарского сотрудничества между банковско-финансовыми и инвестиционными секторами, используя эффективные инструменты международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и Катарского финансового центра.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном по развитию исламских финансовых инструментов", — отметил Аль-Жайда.