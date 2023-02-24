Число пользователей 4G будет преобладать над 5G ещё четыре года - прогноз

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Согласно прогнозу аналитической компании Omdia связь 4G останется доминирующей технологией мобильной связи до 2027 года, а число её пользователей продолжит расти в течение всего 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.

По мнению экспертов, популярность 4G начнёт снижаться в 2024 году. Тем не менее, она будет сохранять большую долю абонентов вплоть до 2027 года.

По данным Omdia, доля пользователей 5G в 2022 выросла до 446 миллионов человек. Количество пользователей 4G за тот же год составило 592 миллиона человек. Эксперты отмечают, что лишь 31% мобильных операторов в прошлом году были готовы предложить подключение к 5G. Их доля должна увеличится до 59% к концу 2023 года.

Аналитики назвали несколько ключевых факторов, которые сделали переход на 5G менее быстрым, чем ожидалось изначально. Среди них: рост стоимости жизни и инфляция, плохое покрытие сети из-за нехватки инфраструктуры, разочарование в скорости нового стандарта передачи данных, а также нехватка сфер, где использование 5G действительно является необходимостью.

Отмечается, что среди общего числа новых мобильных подключений в прошлом году около 30% приходились не на смартфоны — это были планшеты, лэптопы, носимая электроника, устройства Интернета вещей, где в данный момент совсем необязательно наличие 5G.

По мнению экспертов Omdia, в 2023 году появятся около 150 миллионов новых пользователей сетей 5G. Это на 7,2% ниже предыдущих прогнозов. Аналитики ожидают, что темпы перехода на новый стандарт связи ускорятся с 2025 года, когда ситуация на глобальном рынке может более-менее нормализоваться.

Мобильные операторы продолжат инвестировать в развитие инфраструктуры сетей нового поколения. По прогнозам Omdia, к 2027 году число пользователей 5G вырастет до 5,9 миллиардов и составит около 71% от общего населения планеты.