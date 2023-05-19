Число получающих лечение от ВИЧ казахстанцев выросло в 19 раз

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Казахстан активно принимает участие в борьбе с ВИЧ, следуя протоколам и рекомендациям ВОЗ и ЮНЭЙДС. Страна также присоединилась к Глобальному партнерству по искоренению стигмы и дискриминации, связанных с ВИЧ, передаёт BaigeNews.kz.

В стране проживает более 31 тысячи людей с ВИЧ, при этом основным путем передачи является половой контакт в 74% случаев. За последние годы смертность от СПИДа снизилась с 1,4 в 2018 году до 0,9 в 2022 году на 100 тысяч населения.

"Охват антиретровирусной терапией увеличился в 19 раз за последние 12 лет, и в 2022 году 84% людей, знающих свой ВИЧ-статус, получали лечение. У 87% людей, живущих с ВИЧ, вирусная нагрузка подавлена, что означает, что они не могут передавать вирус. Казахстан также предоставляет экспресс-тестирование и самотестирование, распространяет шприцы и презервативы среди ключевых групп населения, и направляет их на медико-социальное обслуживание", - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

В стране доступны постконтактная и доконтактная профилактика ВИЧ, которые были признаны эффективными и безопасными во всем мире. Особое внимание уделяется профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку, что составляет 2,6% от случаев передачи. Для населения проводится информационно-образовательная работа по защите от ВИЧ.