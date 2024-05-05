Число погибших в результате проливных дождей в Бразилии возросло до 56 человек

Число погибших в результате проливных дождей в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии возросло до 56 человек, ещё 67 пропали без вести, 32,9 тысячи были эвакуированы, по меньшей мере 356 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщило в субботу Агентство гражданской обороны Бразилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Синьхуа".

По данным агентства, проливные дожди, которые длились в штате почти неделю, на сегодняшний день затронули 281 муниципалитет, в результате чего реки переполнились, а административный центр штата Порту-Алегри оказался почти полностью под водой.

"Цифры могут резко измениться в ближайшие дни, когда мы доберёмся до места буйства стихии и идентифицируем других погибших", — сказал губернатор штата Эдуарду Лейте.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился открыть в Порту-Алегри чрезвычайное управление по оказанию технической и финансовой помощи. Ранее в пятницу 100 сотрудников национальных сил, элитных полицейских подразделений, были направлены для оказания помощи в спасательной операции.

Риу-Гранди-ду-Сул считается ключевым пунктом наземных транспортных путей Южноамериканского общего рынка, а также одним из основных производителей риса, сои и мяса в Бразилии.