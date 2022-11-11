Число онкобольных детей утроилось в ЗКО

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Число онкобольных детей на западе страны выросло больше, чем в три раза. Если три года назад в регионе регистрировали четыре новых случая в год, то за неполный 2022-ый помощь онкологов понадобилась еще 14 маленьким пациентам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АstanaTV.

Маленькие дети должны быть активными, и если ребенок стал быстро уставать, стал вялым, при беге появилась одышка и беспричинно поднялась температура - это повод сдать кровь на анализ, говорит онкогематолог Тлепберген Тулегенов. Специалиста специально пригласили в Уральск из Астаны три года назад, когда число маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями заметно выросло. Чаще всего у них диагностируют лейкемию, лимфому, опухоли головного мозга.

"Частные признаки онкопроцесса, если гематологические, то в анализах крови будет цитология, то есть аплазия кроветворения, постоянно анемия, если постоянно лимфатические узлы, независимо где, подчелюстные, подмышечные, паховые, если постоянно ребёнок болеет", - сказал главный внештатный онкогематолог ЗКО Тлепберген Тулегенов.

В регионе на учёте сейчас состоят 82 ребёнка с онкологическим диагнозом. Что касается взрослых пациентов, лечение проходят восемь тысяч западноказахстанцев. Ежегодно выявляют полторы тысячи новых случаев. Такой прирост врачи связывают с диагностикой на ранних стадиях в ходе скрининга. Но есть и проблема: до сих пор не работает аппарат лучевой терапии - линейный ускоритель. Пациентам приходиться ездить в соседние регионы.

На первых стадиях рак никак себя не проявляет, говорят врачи. Поэтому советуют вовремя проходить скрининги. К тому же для казахстанцев эти обследования бесплатны.