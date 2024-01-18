Число курильщиков в мире сокращается

За последние годы в борьбе против табака достигнут значительный прогресс. Сегодня курит примерно каждый пятый взрослый человек в мире, в 2000-м курил каждый третий, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Уровень потребления табачных изделий продолжает снижаться, говорится в опубликованном докладе ВОЗ: сегодня в мире насчитывается 1 миллиард 250 миллионов взрослых курильщиков.

"У нас сегодня на 19 миллионов курильщиков меньше, чем два года назад. Это первый раз, когда мы видим такое снижение", - отмечает директор Департамента ВОЗ по укреплению здоровья Рюдигер Крех.

Самые высокие показатели - в Юго-Восточной Азии, там курит более четверти населения, на втором месте – Европа. ВОЗ призывает страны и далее внедрять политику борьбы против табака и вмешательства со стороны табачной промышленности.

"Регион, который представляет проблему - Европа. В некоторых странах либо растет число курильщиков среди женщин, либо в целом оно сохраняется на очень высоком уровне", - предупреждает Крех.

Рост потребления табака наблюдается в шести странах планеты - Конго, Египте, Индонезии, Иордании, Омане и Молдавии.

Данные ВОЗ показывают, что в большинстве стран употребляют табак и никотиновые изделия дети в возрасте 13–15 лет. Использование электронных сигарет среди подростков достигло уровня, который вызывает тревогу.