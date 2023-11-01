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Число бизнесменов растёт в Казахстане

1 Ноября, 16:29
АВТОР
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gov.kz 1 Ноября, 16:29
1 Ноября, 16:29
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Фото: gov.kz

В течение 2023 года число субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане увеличилось на 10,4%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Сообщается, что к октябрю 2023 года в казахстане было зарегистрировано 2,2 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства, это на 10,4% больше показателей января и на 32% больше, чем в январе 2022 года.

Отмечается, что больше всего бизнесменов зарегистрировано в Алматы (389 600 субъектов), в Астане (257 400) и Туркестанской области (217 800), на их долю приходится 38,7% от общего количества субъектов МСБ.

Также выделили и то, что больше всего казахстанские бизнесмены заинтересованы в сферах оптовой и розничной торговли и авторемонта (35,9%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (14,4%), а также обрабатывающей промышленности (5,6%).

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