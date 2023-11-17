Численность населения Алматы достигла 2,2 млн человек

Алматы остаётся крупнейшим по численности населения городом Казахстана. Сегодня в мегаполисе проживают 2,2 миллиона человек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики, естественный прирост населения Алматы в январе-сентябре 2023 года составил 17 625 человек.

За январь-сентябрь 2023 года зарегистрировано новорождённых на 1,9%, умерших – на 6,3% меньше, чем в январе-сентябре 2022 года.

Как рассказали казахстанские демографы, главным критерием роста населения является увеличение рождаемости. С 2012 года население Казахстана растёт исключительно за счёт рождаемости.

“В 2012 года сальдо миграции стало отрицательным, то есть число прибывающих в Казахстан стало меньше, чем выбывающих из страны. Это значит, что только благодаря рождаемости мы и достигли этих 20 миллионов человек”, - комментирует демограф Шынар Тулешева.

Так, за последний десятилетний период в стране уровень рождаемости вырос на 16,9%. А в 2021 году и вовсе случился небывалый бэби-бум. 446 491 ребёнка родилось именно в этот послепандемийный год.

Шынар Тулешева добавила, что увеличение естественного прироста было обеспечено, в том числе и за счёт снижения смертности, включая младенческую. Общий коэффициент смертности снизился с 8,20 в 1991 году до 6,8 человек на 1000 населения в 2022 году. Коэффициент младенческой смертности снизился более чем в 3,5 раза, с 27,3 в 1991 году до 7,7 случаев на 1000 родившихся в 2022 году.

“Мы не должны ограничиваться только вопросами рождаемости в повышении демографии. Конечно, рождаемость является первым показателем, который положительно влияет на демографическую ситуацию. Нужно говорить ещё и об уровне смертности. Потому что в естественном приросте учитываются как рождаемость, так и смертность. То есть их разница учитывается. Если бы смертность была достаточно высокая, рождаемость не смогла бы обеспечивать рост населения”, - сказала Шынар Тулешева.

Сальдо миграции по Алматы составило 31 671 человек, в том числе по внешней миграции – 3 535, по внутренней – 28 136 человек.