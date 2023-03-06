Чиновников из акимата Костанайской области обвинили в дискредитации госслужбы

Руководство управления культуры Костанайской области обвинили в дискредитации госслужбы. Однако Совет по этике прекратил дисциплинарное дело в отношении Ерлана Калмакова и его заместителя Лауры Успановой за отсутствием нарушений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

А всё дело в госпрограмме Аrtsport, суть которой заключается в предоставлении возможности детям от 4 до 17 лет бесплатно заниматься спортом и творчеством.

Прокуратура Костаная провела проверку управления культуры в части их работы по данной программе и выявила ряд нарушений.

Так, с 9 сенятбря 2021 года по 21 июня 2022 года управлением культуры, в частности, Ерланом Калмаковым и Лаурой Успановой, неправомерно были приняты 15 заявок девяти предпринимателей.

"Госслужащие оказывали предпочтение отдельным бизнесменам. 79 заявок 34 предпринимателей отклонили без основания. Помимо этого, одним из оснований для отказа некоторым заявителям послужило отстуствие договора об аренде помещения, хотя были и заявки, которые принимались без подобной документации. В соответствии с вышеизложенными фактами прошу привлечь Ерлана Калмакова и Лауру Успанову к дисциплинарной ответственности по статье 50 закона "О государственной службе" за оказание неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке и принятии решений, а также за оказание кому бы то ни было любого, не предусмотренного законодательством РК, содействия в осуществлении предпринимательской и иной, связанной с извлечением дохода, деятельности", — высказался представитель городской прокуратуры на заседании Совета по этике.

Ерлан Калмаков дал пояснения по фактам, которые выяснила прокуратура в ходе проверки, и раскритиковал программу Artsport, назвав её "сырой".

"Никакого предпочтения мы не оказывали. Те предприниматели, чьи заявки были одобрены без документации об аренде, снимали помещения в зданиях, принадлежащих государству. То есть они уже предоставляли все документы. Второй пукнт, который хотелось бы пояснить, — это огромное количество отклонённых заявок. Здесь нужно понимать, что если мы отклоняем заявку, поставщик исправляет неточности и после этого снова её подает. Заявка уже считается новой. Также при внесении изменений в пакет документов старые с портала просто исчезают. Поэтому у сотрудников прокуратуры и возникают вопросы, почему мы отклоняли те или иные заявки", — пояснил руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан Калмаков.

Госслужащий ещё ответил на вопрос участников совета о так называемых "мёртвых душах". Дело в том, что предприниматели часто завышают число детей, посещающих их секции, и, соответственно, получают больше денег от государства.

"На портале есть четыре типа пользователей: исполнитель программы, предприниматель, тренер и родители. Когда тренеры указывают посещение секции ребенком, то эту информацию подтверждают родители. После этого нам уже присылают готовую информацию. Полномочий перепроверять это у нас нет", — высказался Калмаков.

Выслушав все доводы сторон, участники совета единогласно решили прекратить дисциплинарное дело в отношении руководства управления.