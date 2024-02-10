Чиновники объяснили, почему на улицах Актау коммунальщики убирают воду совками
Сегодня, 17:13
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Сегодня, 17:13Сегодня, 17:13
167Фото: кадр из видео
В социальных сетях появилось видео, где коммунальщики в Актау собирают в вёдра накопившуюся у обочины дождевую воду. Ситуация возмутила местных жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
"Бедные коммунальщики, ну неужели власти не могут задействовать спецтехнику?" — спрашивает местный житель.
Нашумевшее видео прокомментировали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Чиновники объяснили, что из-за небольшого объёма воды, накопленной на данной территории, откачка специальным устройством (мотопомпой) невозможна. Рабочие должны были вынуждено очищать именно таким способом.
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