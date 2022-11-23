Чиновники должны платить за ущерб бизнесу и гражданам - депутаты потребовали справедливости

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Депутаты потребовали ввести личную, том числе материальную, ответственность чиновников за нанесенный ими ущерб бизнесу или физлицам, передает BaigeNews.kz. Глава партии "Ак жол" Азат Перуашев опубликовал в своем Телеграм-канале депутатский запрос, адресованный премьер-министру Казахстана и Генеральному прокурору.

В нём он перечислил истории, где казахстанцы оказывались необоснованно втянуты в орбиту уголовного преследования, однако никто за это не понёс наказания.

"В течение года депутаты "Ак жола" оказывали содействие в защите прав предпринимателей Сагадиевой и Салыбековой. По ложному обвинению иностранных лжеинвесторов, находящихся в розыске Интерпола, в течение нескольких лет они были вовлечены в орбиту уголовного преследования. Дело прекращалось дважды, но эти постановления отменялись. Преследования этих женщин правоохранительными и надзорными органами Мангыстауской области продолжались, даже несмотря на подтверждение судом законности действий предпринимателей и наличии окончательного судебного акта, не подлежащего обжалованию. После очередного нашего обращения в Генпрокуратуру дело в отношении указанных предпринимателей прекращено в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения", - говорится в депутатском запросе.

Эти женщины-предприниматели могут и, возможно, будут обращаться со встречным иском в суд для возмещения ущерба, причиненного им правоохранителями, отметили мажилисмены. В СМИ много примеров, когда граждане добиваются такого возмещения, но эти деньги взыскиваются не с виновных, а выплачиваются из бюджета.

"В прошлом году суд взыскал 15 миллионов тенге морального вреда актюбинке Сулейменовой, которая четыре года отсидела ни за что. Ее обвинили в мошенничестве за то, что она продала заложенный дом без согласия банка – при наличии писем банка о том, что он не возражает против продажи. Пересмотрено дело Темирханова, осуждённого в 2018 году на семь лет. Суд Актобе оценил ущерб в 20 миллионов тенге – эти деньги выплатит бюджет. Недавно четыре районных экс-акима, незаконно осуждённые за коррупцию, предъявили иски к Антикору и прокуратуре Туркестанской области. Генпрокуратура выступила с требованием снять с них все обвинения, Верховный суд признал за ними право требовать возмещение морального ущерба", - озвучил депутатский запрос член партии "Ак Жол" Айгуль Жумабаева.

Также 21 миллион тенге заплатит государство за незаконный тюремный срок бухгалтеру Аймарал - ее осудили на шесть лет. Имея грудного ребёнка, она провела в колонии 9 месяцев. Адвокату Джохару Утебекову удалось доказать ее невиновность. По словам Жумабаевой, это только единичные примеры. Незаконно преследуемые и осуждённые граждане лишаются имущества, бизнеса, возможностей, главное – теряют здоровье, репутацию и годы жизни.

"За неполные последние два года было вынесено около 600 оправдательных приговоров по уголовным делам. Не все подают встречные иски – уставшие люди уже не хотят ходить по инстанциям, добиваясь компенсаций. Ежегодно по бюджетной программе 114 в резерв правительства закладываются средства на исполнение обязательств по решениям судов. На сайте Минфина регулярно публикуются постановления о выделении сумм из этого резерва на исполнение обязательств по решениям судов со списками пострадавших. Виновные госорганы обязывают возместить эти средства - как правило, у министерств среди их расходов тоже обозначены обязательства по судебным решениям. При этом, показатель по этой программе должен быть исполнен – в отчете правительства так и отмечают – показатель прямого результата достигнут, то есть беззаконие оплачено", - возмутились депутаты.

По их словам, после громких оправданий, виновные в беспределе судьи, прокуроры, следователи никакой ответственности не несут. Государство ни разу не взыскало с них деньги, выплаченные за возмещение ущерба.

В этой связи, депутаты фракции "Ак жол" потребовали:

1. Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в незаконном преследовании предпринимателей Сагадиевой и Салыбековой.

2. Прекратить возмещение из бюджета издержек, возникших из-за ошибок/непрофессионализма конкретных чиновников или сотрудников правоохранительных органов.

3. Ввести практику взыскания в бюджет с должностных лиц сумм, выплаченных в пользу граждан, пострадавших от их незаконных действий.