Чиновника за вольности с госденьгами рекомендовали уволить в Павлодарской области

Главу отдела строительства города Аксу могут лишить должности из-за вольности с подписанием актов выполненных работ. Рахат Бекбергенов под конец 2023 года не дождавшись заключений авторского и технического надзора согласился перечислить деньги подрядчику, который возводил несколько спортивных объектов. История вскрылась, когда проверять стали прокуроры, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Ситуацию с незаконным перечислением средств рассмотрели на совете по этике. Проверяющие установили, всего глава городского отдела строительства одобрил перечислить предпринимателю 510 миллионов тенге. Учитывая, что сумма звучит внушительно, Рахар Бекбергенов поспешил оправдаться. Часть из все равно были бы направлены.

"В начале 2023 года 20 апреля мы заключили договор с ТОО "Градстройсервис" на строительство 4 физкультурно-оздоровительных комплексов в сельской зоне города Аксу. В селах Жолкудук, Енбек, Алгабас и Пограничник. Согласно договора мы перечислили 30 процентов от сумму договора авансом. В среднем по каждому комплексу перечислили по 107 миллионов, общая сумма составляет 428 миллионов. Хотелось прояснить откуда эта сумма сложилась, которая указана в представлении", - ответил руководитель отдела строительства Аксу.

При этом указал, что приехавшие с проверкой прокуроры не специалисты в области строительства, чтобы определять на сколько же выполнены работы. Посмотрели визуально, проверили финансовую отчетность и утверждать, что необоснованно передано именно 510 миллионов тенге не верно. К тому же, в этом году 50 миллионов тенге подрядчик вернул государству.

Меж тем, чиновник в надежде оправдаться объяснил проблему дальними расстояниями и необходимостью сохранить деньги в регионе. Компания по авторскому надзору находится в Шымкенте, по техническому в Астане и пересылка документов по почте занимает время, а его на тот момент катастрофически не хватало. Финансирование, меж тем, не местное и деньги могли просто забрать.

"Заявку подавали на передвижение денег, мы видели, что подрядчик не успевает согласовать акты выполненных работ. Мы просили в управлении строительства, чтобы эти деньги с октября на ноябрь перенесли. Нам в передвижке отказали. Согласовывается это через Министерство экономики, там были средства из Нацфонда", - ответил Рахат Бекбергенов.

"Ситуация такова, что это работа подрядчика. Как он сделает, поедет в технадзор, примут они. Это не ваша проблема. Вы же не контролируете этот этап. Вы смотрите, что авторский надзор подписал, технадзор подписал и все. Дальше у вас уже основания принимать решения. А вы так говорите, будто вы направляете, вы берете. Это не ваша проблема. Вы нас просто в заблуждение вводите", - заявил руководитель департамента Агентства по делам госслужбы Ержан Карымсаков.

При этом, глава отдела строительства вину отрицать не стал. Признает, что обязан был подать иск в суд на подрядчика, чтобы его признали недобросовестным. Да и на сегодня частично работы так и не завершены, даже спустя почти полгода.

"Что мы его слушаем. Он не имеет право подписывать, пока не выполнен объем работ. Он его подписывает. Почему подписывает? Вот пусть выясняет департамент по борьбе с коррупцией, выкручивают ему шею, голову, но факт налицо. Он грубо нарушил. Поэтому я предлагаю здесь поставить вопрос уволить его", - высказался член совета по этике, ветеран судебной системы Амангельды Хамзин.

К слову, на совете по этике стало известно, что ранее Рахат Бекбергенов уже привлекался к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия и также из-за денег. Чиновник сохранил финансы на исковом счете, предназначенные на оплату строительства многоэтажки в Аксу. Сделал это также, чтобы деньги не забрали в республиканский бюджет. Есть и административное взыскание за несвоевременную подачу иска на некоего подрядчика, чтобы признать его недобросовестным. Учитывая обстоятельства, члены совета по этике единогласно высказались за увольнение чиновника. Рекомендацию направили акиму города энергетиков.