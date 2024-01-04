Чиновника наказали за просроченные новогодние подарки детям в Аксу

Предупреждение вынесли главе отдела образования Аксу за то, что на новогоднем утреннике детям с особыми потребностями раздали подарки с просроченными конфетами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Виновного определило Управление образование области.

Подарки завёз поставщик накануне праздника, оплатило сладости одно из предприятий региона.

Управление образования издало приказ, по которому руководителю отдела образования Аксу Кайрату Смагулову вынесли дисциплинарное взыскание – предупреждение.