Чиновника наказали за просроченные новогодние подарки детям в Аксу
Сегодня, 18:37
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Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
88Фото: pxhere.com
Предупреждение вынесли главе отдела образования Аксу за то, что на новогоднем утреннике детям с особыми потребностями раздали подарки с просроченными конфетами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Виновного определило Управление образование области.
Подарки завёз поставщик накануне праздника, оплатило сладости одно из предприятий региона.
Управление образования издало приказ, по которому руководителю отдела образования Аксу Кайрату Смагулову вынесли дисциплинарное взыскание – предупреждение.
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